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Педагоги Бендер и Кицкан участвуют в Международном конкурсе «Лучшая русская школа за рубежом»

Педагоги Бендер и Кицкан участвуют в Международном конкурсе «Лучшая русская школа за рубежом»
Фото: t.me/bendery_tv

В Москве проходит финальный этап IV Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Приехали более 60 преподавателей из 13 стран мира – это финалисты отборочных этапов, которые проходили в дистанционном формате.

Приднестровье в решающем этапе соревнований представляют Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15 и Кицканская средняя школа № 1, сообщает novostipmr ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры Инфо».

«Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения профессионального и творческого потенциала школьных педагогических команд и педагогов, участвующих в реализации мероприятий по распространению лучших педагогических практик обучения на русском языке и изучения русского языка за рубежом», - отмечают организаторы.

Участникам предстоит пройти образовательную программу и принять участие в «Большой педагогической игре», по итогам которой будут определены победители. Их выявят в двух номинациях: «Лучший педагогический коллектив русской школы» и «Учитель-международник».

Церемония награждения состоится 16 декабря.

Конкурс лучших русских школ проходит с 2021 года. В прошлом году в нём приняли участие 840 конкурсантов из 55 стран.
  • Вчера, 20:17
  • DTV
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