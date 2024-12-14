В Москве проходит финальный этап IV Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Приехали более 60 преподавателей из 13 стран мира – это финалисты отборочных этапов, которые проходили в дистанционном формате.
Приднестровье в решающем этапе соревнований представляют Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15 и Кицканская средняя школа № 1, сообщает novostipmr ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры Инфо».
«Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения профессионального и творческого потенциала школьных педагогических команд и педагогов, участвующих в реализации мероприятий по распространению лучших педагогических практик обучения на русском языке и изучения русского языка за рубежом», - отмечают организаторы.
Участникам предстоит пройти образовательную программу и принять участие в «Большой педагогической игре», по итогам которой будут определены победители. Их выявят в двух номинациях: «Лучший педагогический коллектив русской школы» и «Учитель-международник».
Церемония награждения состоится 16 декабря.
Конкурс лучших русских школ проходит с 2021 года. В прошлом году в нём приняли участие 840 конкурсантов из 55 стран.