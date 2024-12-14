Советскую новогоднюю игрушку продают на «Авито» по цене квартиры в Петербурге, пишет liferbc.ru
Новогодний шар предлагают купить за 7,5 млн руб.
На портале «Авито» появилось объявление о продаже елочной игрушки в состоянии б/у за внушительную сумму. Продавец, судя по описанию лота, находится в Санкт-Петербурге. Он предлагает приобрести новогодний шар, изготовленный в Ленинграде в 1953 году.
«Уникальная, единственная елочная игрушка ручной работы. Стекло, серебряная нить. Ленинград, 1953 год. СССР. Торг уместен. Доставка за мой счет. Вторая игрушка из той же серии в подарок. Требуется восстановить серебряную нить. Она вся в наличии», — сказано в тексте объявления.
Объявление опубликовано два дня назад и уже набрало более 2,5 тыс. просмотров пользователей сайта. Для сравнения: за указанную цену в Северной столице вполне можно приобрести небольшую квартиру-студию с ремонтом в центральных районах города или двухкомнатную жилплощадь попросторнее, в состоянии, требующем ремонта.
Существенно дешевле, но все равно за внушительную сумму предлагает купить набор раритетных новогодних украшений на елку пользователь из Республики Тыва.
Фото: «Авито» Набор советских елочных украшений продается за 2,8 млн руб.
«Воспоминания o дeтстве, кoгда вceй cемьей нaряжали нaшу старую, пoтpeпанную, косую, нo любимую елку. А какие были игpушки? Стеклянные, шишки, шaры, бeлoчки, фонарики, грибoчки, домики... Для любителей пoнастaльгиpoвaть, окунутьcя в cовeтское прошлое, почувствовать себя маленьким ребенком», — прокомментировала свое предложение продавец.
Стоимость набора, в котором, судя по фотографии, не менее двух десятков советских игрушек, обозначена в 2,8 млн руб. Объявление опубликовано 22 ноября, просмотров у него существенно меньше, чем у ретрошарика за 7,5 млн, но интерес к этому предложению пользователи проявляют хотя бы на уровне ознакомления, счетчик просмотров приближается к цифре 90. Для сравнения: за 2,8 млн руб. в Туве, где находится продавец набора, можно приобрести двух- или трехкомнатную квартиру в городе республиканского значения Ак-Довурак.
Еще одну примечательную игрушку мы нашли среди предложений пользователя с ником Denis T из Благовещенска Амурской области. Он продает, как сказано в объявлении, «винтажную елочную игрушку «Часы» производства СССР, год выпуска — 1957-й. Без реставрации, состояние как есть (естественный износ)». Такое украшение на новогоднюю елку обойдется желающему приобрести в 3 млн руб.
Фото: «Авито» Винтажную елочную игрушку «Часы» производства СССР (1957 год) продают за 3 млн руб.