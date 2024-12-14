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Елочный шар из СССР выставлен на продажу по цене квартиры в Петербурге

Елочный шар из СССР выставлен на продажу по цене квартиры в Петербурге
Фото: «Авито»

Советскую новогоднюю игрушку продают на «Авито» по цене квартиры в Петербурге, пишет liferbc.ru

Новогодний шар предлагают купить за 7,5 млн руб.

На портале «Авито» появилось объявление о продаже елочной игрушки в состоянии б/у за внушительную сумму. Продавец, судя по описанию лота, находится в Санкт-Петербурге. Он предлагает приобрести новогодний шар, изготовленный в Ленинграде в 1953 году.

«Уникальная, единственная елочная игрушка ручной работы. Стекло, серебряная нить. Ленинград, 1953 год. СССР. Торг уместен. Доставка за мой счет. Вторая игрушка из той же серии в подарок. Требуется восстановить серебряную нить. Она вся в наличии», — сказано в тексте объявления.

Объявление опубликовано два дня назад и уже набрало более 2,5 тыс. просмотров пользователей сайта. Для сравнения: за указанную цену в Северной столице вполне можно приобрести небольшую квартиру-студию с ремонтом в центральных районах города или двухкомнатную жилплощадь попросторнее, в состоянии, требующем ремонта.

Существенно дешевле, но все равно за внушительную сумму предлагает купить набор раритетных новогодних украшений на елку пользователь из Республики Тыва.

Елочный шар из СССР выставлен на продажу по цене квартиры в Петербурге
Фото: «Авито» Набор советских елочных украшений продается за 2,8 млн руб.

«Воспоминания o дeтстве, кoгда вceй cемьей нaряжали нaшу старую, пoтpeпанную, косую, нo любимую елку. А какие были игpушки? Стеклянные, шишки, шaры, бeлoчки, фонарики, грибoчки, домики... Для любителей пoнастaльгиpoвaть, окунутьcя в cовeтское прошлое, почувствовать себя маленьким ребенком», — прокомментировала свое предложение продавец.

Стоимость набора, в котором, судя по фотографии, не менее двух десятков советских игрушек, обозначена в 2,8 млн руб. Объявление опубликовано 22 ноября, просмотров у него существенно меньше, чем у ретрошарика за 7,5 млн, но интерес к этому предложению пользователи проявляют хотя бы на уровне ознакомления, счетчик просмотров приближается к цифре 90. Для сравнения: за 2,8 млн руб. в Туве, где находится продавец набора, можно приобрести двух- или трехкомнатную квартиру в городе республиканского значения Ак-Довурак.

Еще одну примечательную игрушку мы нашли среди предложений пользователя с ником Denis T из Благовещенска Амурской области. Он продает, как сказано в объявлении, «винтажную елочную игрушку «Часы» производства СССР, год выпуска — 1957-й. Без реставрации, состояние как есть (естественный износ)». Такое украшение на новогоднюю елку обойдется желающему приобрести в 3 млн руб.

Елочный шар из СССР выставлен на продажу по цене квартиры в Петербурге
Фото: «Авито» Винтажную елочную игрушку «Часы» производства СССР (1957 год) продают за 3 млн руб.

  • Вчера, 20:30
  • DTV
  • Просмотров: 56
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