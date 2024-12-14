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Турнир «Равные возможности» собрал в Бендерах 40 спортсменов

Турнир «Равные возможности» собрал в Бендерах 40 спортсменов
фото: novostipmr.com

В Бендерах прошёл уже ставший традиционным спортивный турнир «Равные возможности». В этом году в нём приняли участие 40 человек. Это представители параспортивного сообщества республики и органов госвласти.

Соревнования проходили по трём дисциплинам: настольный теннис, шашки и шахматы, сообщает novostipmr.com.

Турнир «Равные возможности» проводится с 2015 года. Главные цели этого мероприятия – социальная интеграция людей с инвалидностью, популяризация и развитие спорта.

По словам организаторов, благодаря этой традиции между участниками складываются партнёрские и дружеские отношения, а атмосфера спортивного противостояния закаляет характер и воспитывает командный дух.

Самый возрастной участник турнира – серебряный призёр по шахматам 87-летний Станислав Силантьев – говорит, что за шахматной доской уже 70 лет. Золото взял Александр Паскальный. Тренирует параспорсменов Валерий Белинкис.

Все участники получили заряд положительных эмоций, а победители – заслуженные награды. Кроме кубков, медалей и сладких сувениров, вручили и дополнительную награду самому юному параспортсмену Никите Гайдаржи. Медали за человечность от Бендерского Комитета Красного Креста получили Дмитрий Кузук и Виктор Никита.
  • Вчера, 12:17
  • DTV
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