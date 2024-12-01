"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Заявка на прокачку через "Сохрановку" отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома", передает ТАСС.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", 42,4 млн куб. м на 15 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.
Поставки сохраняются в прежнем объеме, несмотря на заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV.
OMV ранее сообщила, что получила от "Газпром экспорта" уведомление о прекращении поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября. Связано это с тем, что OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с "Газпром экспортом" 230 млн евро в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по контракту в Германию, из-за которой было разбирательство, возникла после взрыва газопровода "Северный поток" и в условиях недоступности газопровода Ямал - Европа из-за санкций.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.