Парламент Ирана принял новый закон о целомудрии и ношении хиджаба, ужесточающий наказание для женщин, нарушающих строгий дресс-код. Сомнения относительно нового свода правил высказал даже президент страны, однако закон может вступить в силу и без его одобрения.
Закон криминализирует «наготу, непристойность, неприкрытость и плохое одеяние» или ужесточает наказания в тех случаях, когда оно уже было предусмотрено, пишет bbc.com.
Документ предусматривает порку, большие штрафы, тюремные сроки, ограничения на образование и работу для женщин и девочек, которые нарушают его требования.
По словам правозащитников, новый свод правил создает условия для ужесточения репрессий в отношении иранских женщин и еще больше ограничивает их в повседневной жизни.
Закон уже прошел одобрение иранского парламента и Совета стражей конституции, в котором доминирует высшее шиитское духовенство, и с пятницы находится на рассмотрении президента Ирана Масуда Пезешкиана. Сам он, впрочем, уже выразил сомнения по поводу новых ограничений.
«Как человек, ответственный за принятие этого закона, у меня есть сомнения по этому поводу», — сказал Пезешкиан в эфире государственного телевидения в понедельник.
«Из-за этого закона мы рискуем разрушить многое в нашем обществе», — отметил президент, добавив, что лидеры должны избегать действий, которые могут оттолкнуть общество.
Впрочем, даже если Пезешкиан не подпишет закон в ближайшие пять дней, спикер парламента имеет полномочия признать его действительным. Ожидается, что новые ограничения вступят в силу 13 декабря.
Со времен Исламской революции 1979 года женщины в Иране обязаны покрывать волосы на публике.
Однако все больше иранок отказываются носить хиджаб, особенно после протестов 2022 года, вспыхнувших после смерти Махсы Амини, задержанной до этого «полицией нравов».
Полиция нравов, арестовавшая Амини, после массовых протестов практически исчезла с улиц страны, хотя официально до сих пор не упразднена.
Что известно о новом законе?
Новый закон был разработан судебными органами в мае 2023 года. По сообщениям иранских СМИ, он предусматривает штрафы в размере до 20-месячной средней зарплаты для женщин, которые неправильно носят хиджаб или вовсе отказываются от него на публике или демонстрируя себя в социальных сетях.
Нарушительницы должны оплатить штраф в течение 10 дней, иначе им грозит запрет на поездки и ограничения на получение государственных услуг, например, водительских прав.
Повторное нарушение наказуемо годами тюремного заключения.
Одна из статей закона также предусматривает, что за пропаганду непристойности, неприкрытости или «плохой одежды» в сотрудничестве с иностранными структурами, включая международные СМИ и общественные организации, женщинам грозит до 10 лет тюрьмы и до 12 тыс. долларов штрафа.
В той же статье также говорится, что если поведение приравнивается к «земному разврату», оно может караться смертной казнью в соответствии со статьей 286 Исламского уголовного кодекса.
Это фактически означает, что женщины и девушки, отправляющие фотографии или видеозаписи себя без хиджаба СМИ за пределами Ирана или иным образом занимающиеся мирным активизмом, могут быть приговорены к смертной казни, пишет правозащитная организация Amnesty International.
«Этот позорный закон усиливает преследование женщин и девочек за то, что они осмелились отстаивать свои права после восстания „Женщина, жизнь, свобода" [этот лозунг стал популярным во время протестов 2022 года — Би-би-си]. Власти стремятся укрепить и без того удушающую систему репрессий против женщин и девочек, делая их повседневную жизнь еще более невыносимой», — заявила заместитель регионального директора регионального отделения Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Диана Эльтахави.