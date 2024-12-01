фото: Olga Lisitskaya/Hemera/Thinkstock/ источник фото: eatright.org Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом. Сегодня, представляем Вашему вниманию антимонии, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра"
Антимонии про здоровье и болезни
Эксперимент с жизнью не удался! Она прошла! * * * У хорошего человека всё хорошее, даже болезни! * * * Если болезнь уродлива, она становится настоящей! * * * Все фальшь, кроме болезней! * * * Болезнь не выбирают! Из нее выбираются! * * * Преимущество любой болезни – она наша до самой смерти! * * * И настоящая болезнь может быть фальшивой! * * * Все настоящее, кроме здоровья! * * * И за здоровье можно бороться, но не следует его побеждать! * * * Для хорошей смерти нужна плохая болезнь! Для плохой – хорошее здоровье! * * * Каждый лечится, как живет. А выздоравливает, как умирает! * * * Если каждый умирает в одиночку, то живет наедине со всеми. * * * Если за каждым углом – неожиданность, то за каждой неожиданностью – уголок отдыха! * * * Жизнь человека ничего не стоит. В этом убеждаешься всякий раз, когда оплачиваешь лечение. * * * Чтобы болеть, надо быть здоровым. Чтобы быть здоровым, надо этим болеть! * * * Переживание- худший способ доказать свою озабоченность, ибо результат всегда плачевный для переживающего. * * * Болезнь придумали для того, чтобы наказывать тех, кто не желает быть здоровым! * * * Для чего человеку болезни, если у него и без них всё хватает? * * * Хорошее здоровье никогда не хватает, плохое – всегда лишнее! * * * Человек способен найти в себе множество болезней, но какая самая важная, решает патологоанатом! * * * Культура лечения давно в бескультурье еще! * * * У болезни нет срока годности. Для врача она всегда свежая! * * * И близкие люди умирают, что никому- далеко не близко! * * * Срок годности болезни – негодность человека! * * * Если болезнь достает, значит поднялись на ее вершину! * * * Если вечно болеют, срок годности – бессмертие! * * * Настоящий срок годности здоровья человека – до первого крика! * * * Для срока годности здоровья всегда не хватает приличного врача и денег! * * * Если болезнь просрочена, в отличие от товара, она обходится дороже! * * * Если болезнь не калечит, она не настоящая! Если калечит, не настоящий человек! * * * У пожилого человека не может быть приличного здоровья, он уже на пенсии! * * * Для хороших болезней всегда не хватает плохих людей! * * * Сколько людей умирает! И всё потому, что не могут расстаться со своими болезнями! * * * Для хорошего здоровья чаще всего не достаёт долгой жизни! * * * Срок годности болезни непредсказуем! Потому на нее и не ставят клеймо! * * * Часто срок годности болезни – от рождения до смерти! * * * Неприятней болезни у извращенцев! Они и болезни извращают! * * * А срок годности крепкого здоровья – от получки до встречи с женой! * * * Для приличной болезни все средства хороши! Для неприличной – средства обороны! * * * Для хорошей болезни средств не жалко, включая гвозди, доски и лопату! * * * Если человеку всё – доски, его близким- всё досконально! * * * Одни – заграбастал всё! Другие – за гробом все! * * * Наиболее короткий способ излечения – табуретка, веревка и мыло! * * * Болезнь легче предупредить. Если не поймет – выслать из организма! * * * За здоровье надо биться! Со здоровьем – пробиться! * * * Если болезнь идет в разведку, внутренние органы бессильны что-либо сделать! * * * И с хорошей болезнью протягивают руки! И с плохой болезнью протягивают ноги! Но с любым здоровьем можно оттянуться! * * * И порывы случаются болезненными! * * * Сегодня уже никто не может быть здоровым – общество слишком больное! * * * Здоровье нации – в руках народа! Если руки не держат, в ногах! Чтобы когти рвать оттуда! * * * Когда стоят на своем, сидят на диете, чтобы со здоровьем раскрутиться! * * * И болезнь прогрессирует, если здоровье без прогрессивки! * * * Чаще хроническими болезнями страдают богатые, реже – глупые! * * * И у мертвых есть преимущества – они не болеют! * * * И здоровый чувствует себя больным, если ему не посочувствовать! * * * Чаще о болезни забывают! Но если она хорошо напоминает, забывают о себе! * * * На самом деле болезни никому не нужны, кроме врачей! Потому им и платят, чтобы они не были в деле! * * * Счастье, когда человек здоров! И несчастье, когда нет счастья! * * * И здорового можно вылечить! Надо только, чтобы он этого захотел! * * * Любая болезнь начинается с головы и кончается задницей! * * * Все завидуют чужому здоровью! Но никто не позавидует своей болезни! * * * Сколько болезней, Господи! И все здоровые! * * * Нередко, как здоровье, так и болезни даются для испытаний! А выбирают лишь то, что испытывают! * * * Испытатель не тот, кто испытывает болезнь, а тот, кто ее допытывает! * * * Если не доверять врачам и копать под них, можно добиться отличных результатов в деле погребения! * * * Не думай о здоровье свысока! Там воздух разреженный, зарядиться не успеешь! * * * Здоровье необходимо, чтобы жить! Болезни, чтобы пережить! * * * И болезни бывают модными, если правильно не питаться! * * * Недостаток модной болезни – платить немодные для нее бабки! * * * И у модной болезни совсем не модные проявления! * * * Кто платит бабки, тому и бабки народные – не помеха! * * * Не так страшна болезнь, когда боль есть! * * * Врач не виноват, что вас не лечит! Виноваты те, кто « лечат» врача! * * * Если есть палата мер и весов, то в эту палату кладут больных, а на весах отмеряют, кому что отмерено! * * * Мера есть всему! Если у болезни нет меры, ее закапывают вместе с больным! * * * Каждый больной по-своему! Но все вместе больны по-настоящему! * * * Чтобы вылечить человека, одних лекарств бывает мало, а от других – мало ли что не бывает! * * * Не всякое лекарство лечит человека! Как и не всякий человек хочет быть больным! * * * Нередко болезнь появляется по недоразумению, а исчезает по щучьему веленью! * * * Редко найдешь человека, который хотел бы оказаться больным! Как и редко отыщешь человека, который не хотел бы быть здоровым! * * * Чтобы отличить здорового от больного, надо посмотреть ему в глаза! У больного в глазах татаро- монгольское иго! * * * Когда знают всё о болезни, легче лечить доктора! * * * Для лечения нужны лекарства, для оздоровления – человек! * * * Не каждый врач может поставить диагноз! Бывает, что больной – или слишком богатый, или чрезвычайно здоровый! * * * Чтобы болеть, надо иметь крепкое здоровье! Чтобы не болеть, надо иметь слабых врачей! * * * Человек должен делать все, чтобы быть здоровым! Но если ничего не делает, он не будет человеком! * * * Надо ли думать плохо о болезни, если она ваша? * * * Все болезни здоровые! Если болезнь больная, лечатся водкой! * * * Любая болезнь излечима. Но порой для эксперимента требуется много больных! * * * Не следует думать, что вы – самый больной! Есть и такие, которые вообще думать не в состоянии! * * * Счастье – тоже болезнь, но с одним преимуществом – она проходит! * * * Если много лишнего – это болезнь! Если многого не хватает, это бедность! * * * Сколько больного не корми, всё равно лечить надо! * * * За каждым больным кто-то стоит, чаще – наследники! * * * Нет ничего важнее здоровья! Как и не может быть ничего проще болезней! * * * Не ищите в себе те болезни, которые несправедливо не приобрели! Иногда полезней кое с чем и смириться! * * * Если вы сомневаетесь относительно своих болезней, не ищите их! Болезни облагораживают только докторов! * * * И с хорошим здоровьем протягивают руки! И с плохим здоровьем протягивают ноги! Но с любой болезнью протянут с руками и ногами! * * * Если сомневаетесь в своих болезнях, не утверждайте их! Болезни облагораживают только здоровых докторов! * * * Лучше сомнение трактовать в пользу здоровья, а болезни – в пользу сомнений! * * * За здоровье никто не осудит! Как и за болезни никто не похвалит! * * * Сколько бы человек ни болел, он или вылечится, а после помрет, или помрет, а после его будут лечить! * * * С возрастом болезни всё сильнее давят человека! И так до тех пор, пока его окружению не станет лучше! * * * Если болезнь давит на человека настолько, что он чувствует слабость, она всё равно слабительное не заменит. * * * Тот, кто чувствует себя здоровым, лечиться не будет, у него на это не хватает ума! * * * Человек нередко лечится не потому, что он больной, а оттого, что не желает быть здоровым! * * * Сегодня лечат все, кому не лень: колдуны, экстрасенсы, полиция, цыгане, инопланетяне. Кому лень, того лечат! * * * У любой болезни есть конец! И так – без конца! * * * И здорового можно вылечить! Надо только, чтобы не было болезней! * * * Чтобы чувствовать себя здоровым, мало не болеть. Надо еще ничего не чувствовать! * * * Для болезни все средства хороши! Для здоровья – и средства тоже! * * * Каждой способен заболеть, когда хочет, а вылечиться – когда может! * * * За болезнь надо платить! Если денег нет, болезни рассчитываются сами! * * * Если о здоровье не распространяются, его нет! Если распространяются, не будет! * * * Далеко не каждый может быть здоровым, но ближе почти каждый может не быть больным! * * * Наше здоровье – в наших руках, если руки доходят! * * * Если руки до здоровья не доходят, доходят с руками. * * * И здоровые умирают, но они в это не верят! * * * Если болезнь проходит незаметно, значит пытается преподнести сюрприз! Но если начинают замечать, значит сюрпризы надоели! * * * Чтобы болеть, надо иметь богатое здоровье и бедных врачей! * * * Чтобы в обществе наблюдалось доброе состояние здоровья, у медицины должно быть доброе состояние больных! * * * Наиболее эффективное лечение всех болезней – гильотина! Наименее эффективное – долгая жизнь! * * * Здоровье для тех, кто счастливые. Болезни для тех, кто пытаются счастливыми стать! * * * Никогда не считайте, что вы – здоровее всех! И счета стареют! * * * Если вы просите человека дожить до глубокой старости, объясните ему, как надо копать! * * * Чтобы убегать от инфаркта, одного парка мало, нужен еще в нем автомобиль! * * * Не каждый может быть здоров! Как и не все не могут не быть больными! * * * А некоторые ради болезни помирают, не понимая, что умирать можно и ради чего-то другого! * * * Если здоровый – ради Бога! Если больной – ради себя! * * * И больной умирает от жизни! И здоровый живет для смерти! * * * Как бы человек ни был здоров, у него всегда один конец! И два конца, если пролетает туда-сюда! * * * У человека один конец! У палки – два! Но оба для человека! * * * Когда распускают здоровые слухи, собирают нездоровый урожай! * * * Не каждый способен быть здоровым! Но почти каждый способен не быть больным! * * * Здоровье и болезнь – близнецы-сестры по братской могиле! * * * Для крепкого здоровья у него всегда не хватало денег, чтобы уплатить цыганке за приличное гаданье! * * * Болезнь – для правды, здоровье – для оправданья! * * * Если здоровье не купить, то болезнь – не продать! * * * Когда рискуют здоровьем, куют - риск болезни! * * * За болезни обычно платят своим здоровьем! * * * Когда не дорастают до своего здоровья, опускаются до своих болезней! * * * Чтобы дорасти до болезни, надо опуститься до глупости! * * * Даже, если все болезни разные, многие больные – одинаково несчастны! * * * Чтобы болезни не искали вас, не ищите их проявления! * * * Нередко больному никто помочь не может! Боятся одалживать! * * * Больной больному – друг, товарищ и патологоанатом! * * * Никто больного не пожалеет, кроме него самого! Поэтому у больного должно сохраниться чувство жалости! * * * Не всякий больной может быть здоровым! Но всякий здоровый может быть больным! * * * Больной – больному рознь! Один болеет на всю катушку, а другой только мотается! * * * Часто болеют не ради жизни, а вопреки ей! * * * Если больной не в состоянии быть здоровым, он способен быть здорово больным. * * * Есть здоровые больные, а есть и- больные здорово! * * * Если для хорошего здоровья не хватает лекарств, то для плохой болезни они нередко лишние! * * * И больные должны жить долго, если долги живучие! * * * Хотел жить долго! Делал крупные долги, чтобы не дали по-мелкому помереть! * * * Можно, конечно, утверждать, что вы здоровы, но врачам платить все равно надо! * * * Живем не ради болезней! Умираем не ради здоровья! * * * Диабетики не бывают здоровыми, хотя бы потому, что им мешает место, на котором они сидят на диете! * * * Здоровья не хватает у многих! Но если оно лишнее, не хватает человека! * * * От болезни никуда не уйдешь. Даже если куда-нибудь уедешь! * * * Я не могу преклоняться перед каждой величиной, чтобы не остаться в согнутом положении! * * * Люди состоят из костей и воды. Поэтому трудно ожидать, что они вас не замочат, если вы их не начнете костить. * * * Если для здоровья не хватает денег, то для денег здоровье всегда не лишнее! * * * Бедному нет смысла болеть! Как и богатому нет смысла доказывать свое здоровье! * * * За деньги можно купить всё, кроме здоровья! И продать все, кроме болезни! * * * За деньги здоровья не бывает! Но против денег – случается! * * * Для хорошего здоровья часто не хватает молодости! Для плохого – старости! * * * Здоровый не понимает больного, пока может! Чтобы понять, здоровье должно сказать «Пока!» * * * Есть немало болезней, которыми страдают вечно, и есть немало здоровых, которые радуются лишь мгновенья. * * * Для хорошего здоровья часто не хватает молодости. Для плохого- достаточно старости. * * * Для болезни много не надо, как и для здоровья – мало не покажется! * * * Лучше быть здоровым до глубокой старости, прикопаться трудней! * * * И здоровые умирают, но надо найти соответствующий диагноз! * * * Из-за болезни нет смысла расстраиваться, больной смысл лишь усугубит положение! * * * Больному уже ничего не страшно, привык к болячкам, которые хуже страшилок! * * * Чтобы дожить до своей смерти, она должна быть хронической! * * * Не болеют лишь дураки. Они не знают, что глупость – худшая болезнь! * * * Всё – болезни! Остальное – ничего! * * * Если больной насчитал у себя двадцать пять болезней, значит остальные приберёг на чёрный день. * * * Хроническая болезнь та, которую переживают в гробу! * * * Сколько здорового не корми, столько больному не голодать! * * * Каждый хочет быть здоровым, но не каждый не хочет быть больным! * * * Нет людей полностью здоровых, как и не может быть наполненных болезнями! * * * Со здоровьем не шутят, ибо любая шутка кончается смехом! * * * Болезни нужны всем, не только врагам! * * * Если за болезнь хорошо платят, значит у нее есть перспектива! * * * Если болезнь подтачивает здоровье, нельзя ли ее заменить на шлифовальный круг? * * * Болезнь не столько заостряет, сколько притупляет! * * * За приличные деньги можно одолеть любую болезнь, даже ту, которой нет! * * * Надо жить так, чтобы впереди была Вечность, а позади то, что она потеряла! * * * И существующую болезнь можно вылечить. Необходимо только выяснить, кому это надо! * * * Если для болезни нет причины, то для причини всегда найдется болезнь! * * * И в здоровом теле – здоровый еле! * * * Заболеть легче, чем самому лечиться, и труднее, чем других лечить! * * * И для здорового сила разумного болезненна! * * * Когда для здоровья нет лекарств, для болезни нет здоровья! * * * Болеем не для неприятностей! Выздоравливаем не для удовольствий! * * * Здоровья не может быть больше или меньше, его всегда недостаточно! * * * Лекарь не заменит лекарств. Но без лекаря лекарства часто мертвы! * * * Быть здоровым приятнее, чем больным, но неприятнее, чем не живым! * * * Для здоровья всегда чего-то не хватает! Для болезни всегда что-то лишнее! * * * О болезни или ничего, или в больнице! * * * Каждый живет до конца, но не каждый конец доживает! * * * Чтобы все в жизни переваривать, надо иметь крепкие зубы! * * * И у здоровых есть недостаток: они тоже умирают! * * * Если умирают здоровые, то что говорить о больных, которые не живут? * * * Жизнь не стоит на месте, но остановиться может! * * * У каждого столько здоровья, на сколько он способен им разбрасываться! * * * Чтобы дожить до глубокой старости, надо всю жизнь копать! * * * И больные живут! Но здоровые еще переживают! * * * Хроническая болезнь начинается с головы и кончается с головой тоже! * * * Для здоровья необходимы такие внутренние органы, которые не стыдно показывать! * * * Внутренние органы знают, что делают! Это мы думаем, что они делают не то! * * * Если голова не варит, у вас котелок пустой! * * * Чаще всего каша в голове, когда она не варит! * * * Чтобы болезнь не стала хронической, надо вести ее хронику! * * * Здоровье не купишь! Кто же покупает у самого себя? * * * Когда вечность позади, впереди только ее мгновения! * * * Для счастья мало быть здоровым! И много – не быть больным! * * * Мужчины и женщины болеют по-разному! Мужчины сначала заболевают, а женщины сначала выздоравливают! * * * Для хорошего здоровья нам не хватает счастья! Но для счастья, одного здоровья мало! * * * Если всё проходит, надо быть здоровым, чтобы тоже двигаться. * * *