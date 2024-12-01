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Антимонии от Семена Когана

Антимонии от Семена Когана
фото: Olga Lisitskaya/Hemera/Thinkstock/ источник фото: eatright.org
Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом. Сегодня, представляем Вашему вниманию антимонии, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра"

Антимонии про здоровье и болезни

Эксперимент с жизнью не удался! Она прошла!
* * *
У хорошего человека всё хорошее, даже болезни!
* * *
Если болезнь уродлива, она становится настоящей!
* * *
Все фальшь, кроме болезней!
* * *
Болезнь не выбирают! Из нее выбираются!
* * *
Преимущество любой болезни – она наша до самой смерти!
* * *
И настоящая болезнь может быть фальшивой!
* * *
Все настоящее, кроме здоровья!
* * *
И за здоровье можно бороться, но не следует его побеждать!
* * *
Для хорошей смерти нужна плохая болезнь! Для плохой – хорошее здоровье!
* * *
Каждый лечится, как живет. А выздоравливает, как умирает!
* * *
Если каждый умирает в одиночку, то живет наедине со всеми.
* * *
Если за каждым углом – неожиданность, то за каждой неожиданностью – уголок отдыха!
* * *
Жизнь человека ничего не стоит. В этом убеждаешься всякий раз, когда оплачиваешь лечение.
* * *
Чтобы болеть, надо быть здоровым. Чтобы быть здоровым, надо этим болеть!
* * *
Переживание- худший способ доказать свою озабоченность, ибо результат всегда плачевный для
переживающего.
* * *
Болезнь придумали для того, чтобы наказывать тех, кто не желает быть здоровым!
* * *
Для чего человеку болезни, если у него и без них всё хватает?
* * *
Хорошее здоровье никогда не хватает, плохое – всегда лишнее!
* * *
Человек способен найти в себе множество болезней, но какая самая важная, решает патологоанатом!
* * *
Культура лечения давно в бескультурье еще!
* * *
У болезни нет срока годности. Для врача она всегда свежая!
* * *
И близкие люди умирают, что никому- далеко не близко!
* * *
Срок годности болезни – негодность человека!
* * *
Если болезнь достает, значит поднялись на ее вершину!
* * *
Если вечно болеют, срок годности – бессмертие!
* * *
Настоящий срок годности здоровья человека – до первого крика!
* * *
Для срока годности здоровья всегда не хватает приличного врача и денег!
* * *
Если болезнь просрочена, в отличие от товара, она обходится дороже!
* * *
Если болезнь не калечит, она не настоящая! Если калечит, не настоящий человек!
* * *
У пожилого человека не может быть приличного здоровья, он уже на пенсии!
* * *
Для хороших болезней всегда не хватает плохих людей!
* * *
Сколько людей умирает! И всё потому, что не могут расстаться со своими болезнями!
* * *
Для хорошего здоровья чаще всего не достаёт долгой жизни!
* * *
Срок годности болезни непредсказуем! Потому на нее и не ставят клеймо!
* * *
Часто срок годности болезни – от рождения до смерти!
* * *
Неприятней болезни у извращенцев! Они и болезни извращают!
* * *
А срок годности крепкого здоровья – от получки до встречи с женой!
* * *
Для приличной болезни все средства хороши! Для неприличной – средства обороны!
* * *
Для хорошей болезни средств не жалко, включая гвозди, доски и лопату!
* * *
Если человеку всё – доски, его близким- всё досконально!
* * *
Одни – заграбастал всё! Другие – за гробом все!
* * *
Наиболее короткий способ излечения – табуретка, веревка и мыло!
* * *
Болезнь легче предупредить. Если не поймет – выслать из организма!
* * *
За здоровье надо биться! Со здоровьем – пробиться!
* * *
Если болезнь идет в разведку, внутренние органы бессильны что-либо сделать!
* * *
И с хорошей болезнью протягивают руки! И с плохой болезнью протягивают ноги! Но с любым
здоровьем можно оттянуться!
* * *
И порывы случаются болезненными!
* * *
Сегодня уже никто не может быть здоровым – общество слишком больное!
* * *
Здоровье нации – в руках народа! Если руки не держат, в ногах! Чтобы когти рвать оттуда!
* * *
Когда стоят на своем, сидят на диете, чтобы со здоровьем раскрутиться!
* * *
И болезнь прогрессирует, если здоровье без прогрессивки!
* * *
Чаще хроническими болезнями страдают богатые, реже – глупые!
* * *
И у мертвых есть преимущества – они не болеют!
* * *
И здоровый чувствует себя больным, если ему не посочувствовать!
* * *
Чаще о болезни забывают! Но если она хорошо напоминает, забывают о себе!
* * *
На самом деле болезни никому не нужны, кроме врачей! Потому им и платят, чтобы они не были в
деле!
* * *
Счастье, когда человек здоров! И несчастье, когда нет счастья!
* * *
И здорового можно вылечить! Надо только, чтобы он этого захотел!
* * *
Любая болезнь начинается с головы и кончается задницей!
* * *
Все завидуют чужому здоровью! Но никто не позавидует своей болезни!
* * *
Сколько болезней, Господи! И все здоровые!
* * *
Нередко, как здоровье, так и болезни даются для испытаний! А выбирают лишь то, что испытывают!
* * *
Испытатель не тот, кто испытывает болезнь, а тот, кто ее допытывает!
* * *
Если не доверять врачам и копать под них, можно добиться отличных результатов в деле погребения!
* * *
Не думай о здоровье свысока! Там воздух разреженный, зарядиться не успеешь!
* * *
Здоровье необходимо, чтобы жить! Болезни, чтобы пережить!
* * *
И болезни бывают модными, если правильно не питаться!
* * *
Недостаток модной болезни – платить немодные для нее бабки!
* * *
И у модной болезни совсем не модные проявления!
* * *
Кто платит бабки, тому и бабки народные – не помеха!
* * *
Не так страшна болезнь, когда боль есть!
* * *
Врач не виноват, что вас не лечит! Виноваты те, кто « лечат» врача!
* * *
Если есть палата мер и весов, то в эту палату кладут больных, а на весах отмеряют, кому что
отмерено!
* * *
Мера есть всему! Если у болезни нет меры, ее закапывают вместе с больным!
* * *
Каждый больной по-своему! Но все вместе больны по-настоящему!
* * *
Чтобы вылечить человека, одних лекарств бывает мало, а от других – мало ли что не бывает!
* * *
Не всякое лекарство лечит человека! Как и не всякий человек хочет быть больным!
* * *
Нередко болезнь появляется по недоразумению, а исчезает по щучьему веленью!
* * *
Редко найдешь человека, который хотел бы оказаться больным! Как и редко отыщешь человека,
который не хотел бы быть здоровым!
* * *
Чтобы отличить здорового от больного, надо посмотреть ему в глаза! У больного в глазах татаро-
монгольское иго!
* * *
Когда знают всё о болезни, легче лечить доктора!
* * *
Для лечения нужны лекарства, для оздоровления – человек!
* * *
Не каждый врач может поставить диагноз! Бывает, что больной – или слишком богатый, или
чрезвычайно здоровый!
* * *
Чтобы болеть, надо иметь крепкое здоровье! Чтобы не болеть, надо иметь слабых врачей!
* * *
Человек должен делать все, чтобы быть здоровым! Но если ничего не делает, он не будет человеком!
* * *
Надо ли думать плохо о болезни, если она ваша?
* * *
Все болезни здоровые! Если болезнь больная, лечатся водкой!
* * *
Любая болезнь излечима. Но порой для эксперимента требуется много больных!
* * *
Не следует думать, что вы – самый больной! Есть и такие, которые вообще думать не в состоянии!
* * *
Счастье – тоже болезнь, но с одним преимуществом – она проходит!
* * *
Если много лишнего – это болезнь! Если многого не хватает, это бедность!
* * *
Сколько больного не корми, всё равно лечить надо!
* * *
За каждым больным кто-то стоит, чаще – наследники!
* * *
Нет ничего важнее здоровья! Как и не может быть ничего проще болезней!
* * *
Не ищите в себе те болезни, которые несправедливо не приобрели! Иногда полезней кое с чем и
смириться!
* * *
Если вы сомневаетесь относительно своих болезней, не ищите их! Болезни облагораживают только
докторов!
* * *
И с хорошим здоровьем протягивают руки! И с плохим здоровьем протягивают ноги! Но с любой
болезнью протянут с руками и ногами!
* * *
Если сомневаетесь в своих болезнях, не утверждайте их! Болезни облагораживают только здоровых
докторов!
* * *
Лучше сомнение трактовать в пользу здоровья, а болезни – в пользу сомнений!
* * *
За здоровье никто не осудит! Как и за болезни никто не похвалит!
* * *
Сколько бы человек ни болел, он или вылечится, а после помрет, или помрет, а после его будут лечить!
* * *
С возрастом болезни всё сильнее давят человека! И так до тех пор, пока его окружению не станет
лучше!
* * *
Если болезнь давит на человека настолько, что он чувствует слабость, она всё равно слабительное не
заменит.
* * *
Тот, кто чувствует себя здоровым, лечиться не будет, у него на это не хватает ума!
* * *
Человек нередко лечится не потому, что он больной, а оттого, что не желает быть здоровым!
* * *
Сегодня лечат все, кому не лень: колдуны, экстрасенсы, полиция, цыгане, инопланетяне. Кому лень,
того лечат!
* * *
У любой болезни есть конец! И так – без конца!
* * *
И здорового можно вылечить! Надо только, чтобы не было болезней!
* * *
Чтобы чувствовать себя здоровым, мало не болеть. Надо еще ничего не чувствовать!
* * *
Для болезни все средства хороши! Для здоровья – и средства тоже!
* * *
Каждой способен заболеть, когда хочет, а вылечиться – когда может!
* * *
За болезнь надо платить! Если денег нет, болезни рассчитываются сами!
* * *
Если о здоровье не распространяются, его нет! Если распространяются, не будет!
* * *
Далеко не каждый может быть здоровым, но ближе почти каждый может не быть больным!
* * *
Наше здоровье – в наших руках, если руки доходят!
* * *
Если руки до здоровья не доходят, доходят с руками.
* * *
И здоровые умирают, но они в это не верят!
* * *
Если болезнь проходит незаметно, значит пытается преподнести сюрприз!
Но если начинают замечать, значит сюрпризы надоели!
* * *
Чтобы болеть, надо иметь богатое здоровье и бедных врачей!
* * *
Чтобы в обществе наблюдалось доброе состояние здоровья, у медицины должно быть доброе
состояние больных!
* * *
Наиболее эффективное лечение всех болезней – гильотина! Наименее эффективное – долгая жизнь!
* * *
Здоровье для тех, кто счастливые. Болезни для тех, кто пытаются счастливыми стать!
* * *
Никогда не считайте, что вы – здоровее всех! И счета стареют!
* * *
Если вы просите человека дожить до глубокой старости, объясните ему, как надо копать!
* * *
Чтобы убегать от инфаркта, одного парка мало, нужен еще в нем автомобиль!
* * *
Не каждый может быть здоров! Как и не все не могут не быть больными!
* * *
А некоторые ради болезни помирают, не понимая, что умирать можно и ради чего-то другого!
* * *
Если здоровый – ради Бога! Если больной – ради себя!
* * *
И больной умирает от жизни! И здоровый живет для смерти!
* * *
Как бы человек ни был здоров, у него всегда один конец! И два конца, если пролетает туда-сюда!
* * *
У человека один конец! У палки – два! Но оба для человека!
* * *
Когда распускают здоровые слухи, собирают нездоровый урожай!
* * *
Не каждый способен быть здоровым! Но почти каждый способен не быть больным!
* * *
Здоровье и болезнь – близнецы-сестры по братской могиле!
* * *
Для крепкого здоровья у него всегда не хватало денег, чтобы уплатить цыганке за приличное гаданье!
* * *
Болезнь – для правды, здоровье – для оправданья!
* * *
Если здоровье не купить, то болезнь – не продать!
* * *
Когда рискуют здоровьем, куют - риск болезни!
* * *
За болезни обычно платят своим здоровьем!
* * *
Когда не дорастают до своего здоровья, опускаются до своих болезней!
* * *
Чтобы дорасти до болезни, надо опуститься до глупости!
* * *
Даже, если все болезни разные, многие больные – одинаково несчастны!
* * *
Чтобы болезни не искали вас, не ищите их проявления!
* * *
Нередко больному никто помочь не может! Боятся одалживать!
* * *
Больной больному – друг, товарищ и патологоанатом!
* * *
Никто больного не пожалеет, кроме него самого! Поэтому у больного должно сохраниться чувство
жалости!
* * *
Не всякий больной может быть здоровым! Но всякий здоровый может быть больным!
* * *
Больной – больному рознь! Один болеет на всю катушку, а другой только мотается!
* * *
Часто болеют не ради жизни, а вопреки ей!
* * *
Если больной не в состоянии быть здоровым, он способен быть здорово больным.
* * *
Есть здоровые больные, а есть и- больные здорово!
* * *
Если для хорошего здоровья не хватает лекарств, то для плохой болезни они нередко лишние!
* * *
И больные должны жить долго, если долги живучие!
* * *
Хотел жить долго! Делал крупные долги, чтобы не дали по-мелкому помереть!
* * *
Можно, конечно, утверждать, что вы здоровы, но врачам платить все равно надо!
* * *
Живем не ради болезней! Умираем не ради здоровья!
* * *
Диабетики не бывают здоровыми, хотя бы потому, что им мешает место, на котором они сидят на
диете!
* * *
Здоровья не хватает у многих! Но если оно лишнее, не хватает человека!
* * *
От болезни никуда не уйдешь. Даже если куда-нибудь уедешь!
* * *
Я не могу преклоняться перед каждой величиной, чтобы не остаться в согнутом положении!
* * *
Люди состоят из костей и воды. Поэтому трудно ожидать, что они вас не замочат, если вы их не
начнете костить.
* * *
Если для здоровья не хватает денег, то для денег здоровье всегда не лишнее!
* * *
Бедному нет смысла болеть! Как и богатому нет смысла доказывать свое здоровье!
* * *
За деньги можно купить всё, кроме здоровья! И продать все, кроме болезни!
* * *
За деньги здоровья не бывает! Но против денег – случается!
* * *
Для хорошего здоровья часто не хватает молодости! Для плохого – старости!
* * *
Здоровый не понимает больного, пока может! Чтобы понять, здоровье должно сказать «Пока!»
* * *
Есть немало болезней, которыми страдают вечно, и есть немало здоровых, которые радуются лишь
мгновенья.
* * *
Для хорошего здоровья часто не хватает молодости. Для плохого- достаточно старости.
* * *
Для болезни много не надо, как и для здоровья – мало не покажется!
* * *
Лучше быть здоровым до глубокой старости, прикопаться трудней!
* * *
И здоровые умирают, но надо найти соответствующий диагноз!
* * *
Из-за болезни нет смысла расстраиваться, больной смысл лишь усугубит положение!
* * *
Больному уже ничего не страшно, привык к болячкам, которые хуже страшилок!
* * *
Чтобы дожить до своей смерти, она должна быть хронической!
* * *
Не болеют лишь дураки. Они не знают, что глупость – худшая болезнь!
* * *
Всё – болезни! Остальное – ничего!
* * *
Если больной насчитал у себя двадцать пять болезней, значит остальные приберёг на чёрный день.
* * *
Хроническая болезнь та, которую переживают в гробу!
* * *
Сколько здорового не корми, столько больному не голодать!
* * *
Каждый хочет быть здоровым, но не каждый не хочет быть больным!
* * *
Нет людей полностью здоровых, как и не может быть наполненных болезнями!
* * *
Со здоровьем не шутят, ибо любая шутка кончается смехом!
* * *
Болезни нужны всем, не только врагам!
* * *
Если за болезнь хорошо платят, значит у нее есть перспектива!
* * *
Если болезнь подтачивает здоровье, нельзя ли ее заменить на шлифовальный круг?
* * *
Болезнь не столько заостряет, сколько притупляет!
* * *
За приличные деньги можно одолеть любую болезнь, даже ту, которой нет!
* * *
Надо жить так, чтобы впереди была Вечность, а позади то, что она потеряла!
* * *
И существующую болезнь можно вылечить. Необходимо только выяснить, кому это надо!
* * *
Если для болезни нет причины, то для причини всегда найдется болезнь!
* * *
И в здоровом теле – здоровый еле!
* * *
Заболеть легче, чем самому лечиться, и труднее, чем других лечить!
* * *
И для здорового сила разумного болезненна!
* * *
Когда для здоровья нет лекарств, для болезни нет здоровья!
* * *
Болеем не для неприятностей! Выздоравливаем не для удовольствий!
* * *
Здоровья не может быть больше или меньше, его всегда недостаточно!
* * *
Лекарь не заменит лекарств. Но без лекаря лекарства часто мертвы!
* * *
Быть здоровым приятнее, чем больным, но неприятнее, чем не живым!
* * *
Для здоровья всегда чего-то не хватает! Для болезни всегда что-то лишнее!
* * *
О болезни или ничего, или в больнице!
* * *
Каждый живет до конца, но не каждый конец доживает!
* * *
Чтобы все в жизни переваривать, надо иметь крепкие зубы!
* * *
И у здоровых есть недостаток: они тоже умирают!
* * *
Если умирают здоровые, то что говорить о больных, которые не живут?
* * *
Жизнь не стоит на месте, но остановиться может!
* * *
У каждого столько здоровья, на сколько он способен им разбрасываться!
* * *
Чтобы дожить до глубокой старости, надо всю жизнь копать!
* * *
И больные живут! Но здоровые еще переживают!
* * *
Хроническая болезнь начинается с головы и кончается с головой тоже!
* * *
Для здоровья необходимы такие внутренние органы, которые не стыдно показывать!
* * *
Внутренние органы знают, что делают! Это мы думаем, что они делают не то!
* * *
Если голова не варит, у вас котелок пустой!
* * *
Чаще всего каша в голове, когда она не варит!
* * *
Чтобы болезнь не стала хронической, надо вести ее хронику!
* * *
Здоровье не купишь! Кто же покупает у самого себя?
* * *
Когда вечность позади, впереди только ее мгновения!
* * *
Для счастья мало быть здоровым! И много – не быть больным!
* * *
Мужчины и женщины болеют по-разному! Мужчины сначала заболевают, а женщины сначала
выздоравливают!
* * *
Для хорошего здоровья нам не хватает счастья! Но для счастья, одного здоровья мало!
* * *
Если всё проходит, надо быть здоровым, чтобы тоже двигаться.
* * *
  • Вчера, 12:45
  • DTV
  • Просмотров: 95
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