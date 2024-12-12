Некоторые типы праздничных гирлянд могут нарушить гигиену сна, привычную обстановку для отдыха и впоследствии вызвать серьезные проблемы со сном. Об этом сообщает издание New York Post, ссылаясь на слова «специалиста по сну» из компании по производству матрацев Winstons Beds Исы Риза.
По словам Риза, яркие, мигающие рождественские гирлянды и гирлянды со светом в синем спектре перед сном могут сбить с толку мозг, подавить выработку мелатонина и помешать организму успокоиться. Синий свет, имеющий короткую длину волны и высокую энергию, повышает тонус и настроение, но ночью может сбить биологические часы организма.
Синий свет имеет короткую длину волны и высокую энергию, что означает, что он повышает бдительность и настроение. Это может быть здорово в дневное время, но ночью это может нарушить 24-часовые биологические часы организма .
Солнечный свет является крупнейшим источником синего света — его также можно найти в светодиодных телевизорах, компьютерных мониторах и смартфонах.
Слишком длительное воздействие синего света может привести к проблемам со зрением , а хронический недосып может повысить риск развития диабета 2 типа , заболеваний сердца и некоторых видов рака.
Риз отметил, что традиционные разноцветные рождественские огни излучают волны различной длины, которые также подавляют выработку мелатонина.
«Это как мини-дискотека у вас в гостиной: празднично, но совсем не успокаивающе», — объяснил он.
«Теплые тона света, такие как красный или мягкий белый, гораздо менее разрушительны. Исследования показывают, что, например, красный свет может улучшить качество сна, помогая организму расслабиться и быстрее войти в состояние покоя», – сказал Риз.
Инструкторы по пожарной безопасности рекомендуют приобрести таймер, который автоматически выключит свет, чтобы вам не пришлось помнить об этом самостоятельно. Гирлянды могут сильно нагреваться и стать причиной пожара, если их оставить включенными надолго.