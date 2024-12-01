В период с 6 по 12 декабря сотрудники ГАИ задержали 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Четыре нарушителя выявлены в Рыбнице, по два – в Тирасполе, Бендерах, Слободзее, Дубоссарах и Каменке, один – в Григориополе.
К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 13 пьяных водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Один из нарушителей передал управление автомобилем лицу, находившемуся в состоянии опьянения. Согласно п. 2 ст. 12.8 КоАП ПМР, ему также грозит штраф до 3680 рублей ПМР с лишением водительских прав на срок до двух лет.
Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли его к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителю грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.