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Какое место занимает молдавский биометрический паспорт в рейтинге самых сильных паспортов в мире

Какое место занимает молдавский биометрический паспорт в рейтинге самых сильных паспортов в мире
источник фото: mold.su

Сингапур имеет самый сильный паспорт в мире в 2024 году. Рейтинг составил сайт визовой информации VisaGuide.World.

Компания оценивает 199 стран и территорий по всему миру и основывает свои результаты на таких критериях, как безвизовый доступ, электронные визы и глобальная мобильность. Затем он использует свой собственный показатель значимости места назначения, чтобы присвоить каждому паспорту уникальное значение, отмечает Noi.md.

Таким образом, с помощью этой системы портал установил, что азиатская страна является сильнейшей, с результатом 91,27 из 100 возможных.

Самый резкий подъем в рейтинге зафиксировала Финляндия, которая поднялась с 13-го места в 2023 году на 2-е место с 90,88 балла.

Замыкает тройку сильнейших Испания с 90,87 балла, которая в прошлом году боролась за первое место в ожесточенной конкуренции.

Япония — вторая азиатская страна в топ-20, занявшая 8-е место с 90,47 балла по сравнению с 15-м местом в сентябре прошлого года.

Замыкают первую десятку стран паспорта Дании, Италии, Мальты, Франции и Австрии.

Паспорт Республики Молдова занял 91-е место с 60,33 балла, после того как в прошлом году занимал 89-ю позицию с почти 60 баллами. Согласно рейтингу этого года, наш паспорт превосходит такие страны, как Россия, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Китай или Беларусь.

Румынский паспорт занял 39-е место с 86,47 балла.

В тройку худших паспортов входят Сирия, Афганистан и Сомали, занявшие 197, 198 и 199-е места соответственно.

Другой индекс, Henley Passport Index, основанный на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта, поставил Молдову на 45-е место из 106 стран, чуть выше российского и турецкого паспортов.
  • Сегодня, 11:16
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