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Оперативная информация о доходах-расходах бюджета ЕГФСС ПМР за ноябрь 2024 года

Оперативная информация о доходах-расходах бюджета ЕГФСС ПМР за ноябрь 2024 года
изображение из открытых источников

На сайте Единого Государственного Фонда Социального Страхования Приднестровья была опубликована информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за ноябрь 2024 года.

Оперативная информация о доходах-расходах бюджета ЕГФСС ПМР за ноябрь 2024 года
  • Сегодня, 11:19
  • DTV
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