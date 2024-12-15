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Турция предложила не ждать решения проблемы Кипра еще 60 лет
Представитель Анкары отметил, что нужно признать реальность существования двух государств на Кипре. 20 лет назад попытка ООН по объединению разделенного с 1960-х годов острова провалилась, передает rbc.ru
На Кипре должны признать факт существования двух государств и народов, Турция не желает тратить еще десятки лет на решение этой проблемы, заявил глава управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Anadolu.
«Пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове Кипр. Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить еще 60 лет», — сказал он.
Алтун также отметил, что Греции нужно уважать турецкое меньшинство и дать ему те же права, которыми «пользуется греческое меньшинство в Турции». Греческие турки хотят «официального признания своих избранных религиозных лидеров и свободы выражения своей этнической идентичности».
В 1960 году Кипр получил независимость от Великобритании, что привело к напряженности между греческим и турецким населением острова. В итоге в 1964-м на территорию Кипра ввели миротворческий контингент ООН.
Через десять лет на острове произошел военный переворот, новые власти поддерживали идею присоединения Кипра к Греции. На этом фоне Турция ввела на остров свои войска, около месяца там продолжались боевые действия. В результате Кипр разделили на северную часть, турецкую (позднее она получила название Турецкая республика Северного Кипра, ТРСК — около 40% территории), и южную, греческую. Между ними находится буферная зона, «зеленая линия», где размещены миротворцы ООН.
Кипр — независимое государство. ТРСК признала только Анкара. Власти греческой части считают территорию Северного Кипра незаконно оккупированной.
В 2004 году генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предложил план по воссоединению Кипра. В рамках этого в обеих частях острова прошел референдум по объединению острова, согласно которому 65% турок-киприотов поддержали план ООН, но 76% греков-киприотов отвергли.
Год назад лидер турок-киприотов Эрсин Татар призвал президента Владимира Путина рассмотреть вопрос о прямых отношениях между ТРСК и Россией. В ноябре The Econimist писал, что из-за западных санкций, к которым присоединился Кипр, проживающие в греческой части острова россияне все чаще переезжают жить в турецкую часть.