Карта дает возможность пациенту из страны-члена Европейского Союза получить неотложную медицинскую помощь или необходимую медицинскую помощь на территории другого государства-члена ЕС за счет страхового учреждения страны происхождения пациента.
„В 2025 году мы внесем первые изменения в законодательство и разработаем концепцию этой карты”, - заявил на пресс-конференции генеральный директор Национальной компании медицинского страхования РМ Ион Додон, передает IPN.
Ион Додон сообщил, что для внедрения этой карты в стране была проведена европейская экспертиза. Если гражданин Республики Молдова поедет в другую страну Европейского Союза и попадет в аварию, лечение будет покрыто молдавской страховой компанией. В случае плановых вмешательств, таких как роды, расходы будут финансово покрыты страховым учреждением из Республики Молдова, пояснил Ион Додон.
Директор НКМС заявил, что эта карта будет действовать и для иностранцев, приезжающих в Молдову из стран ЕС. Таким образом, гражданин Италии, Испании, Франции и т. д. который едет в Молдову, получит необходимую или неотложную медицинскую помощь, расходы которой покроет страховая организация страны его происхождения.