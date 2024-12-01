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Индекс потребительских цен в ноябре 2024 года

Индекс потребительских цен в ноябре 2024 года
источник изображение:aussiedlerbote.de

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам одиннадцати месяцев 2024 года превысила пять процентов. За обозначенный период наиболее подорожали цены на продукты питания и тарифы на услуги – более шести процентов. Ценники на непродовольственные товары повысились более чем на два процента, сообщает newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-ноябрь 2024 года:
- на продовольственные товары – 106,62%;
- на непродовольственные товары – 102,41%;
- тарифы на услуги – 106,37%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 105,03%.

Ноябрьская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Общее повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило более одной десятой процента.

За прошедший месяц наиболее подорожали продукты питания, а также слегка подросли цены на непродовольственные товары и тарифы на услуги.

Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дороже на четверть процента. Наиболее подорожали: яйца; маргарин и маргариновая продукция; картофель; общественное питание; вода минеральная; масло и жиры; крупа и бобовые; мука; консервы овощные; сыр; молоко и молочная продукция. Подешевели: фрукты и цитрусовые; овощи; консервы рыбные; рыба и морепродукты; мясо и птица.

Общее повышение цен на непродовольственные товары в ноябре 2024 года составило около одной десятой процента. Наиболее подорожали: бельевой трикотаж; сельскохозяйственный и садово-огородный инвентарь; товары бытовой химии; автозапчасти; мебель; медикаменты; мыло туалетное. Подешевели: горюче-смазочные материалы; персональные компьютеры; телерадиотовары; средства связи; бумажно-беловые товары; инструменты; школьно-письменные принадлежности и канцтовары.

В среднем тарифы на услуги в отчетный период повысились менее чем на одну десятую процента. Подорожали: бытовые услуги по ремонту и пошиву одежды, услуги прачечных; химчистка и крашение; услуги правового характера. Снизились тарифы на сжиженный газ.

Индекс потребительских цен в ноябре 2024 года

Индекс потребительских цен в ноябре 2024 года

Индекс потребительских цен в ноябре 2024 года

Индекс потребительских цен в ноябре 2024 года

  • Сегодня, 11:37
  • DTV
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