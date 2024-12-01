В ходе планового селекторного совещания, проводимого Президентом по понедельникам, главы госадминистраций доложили о положении дел в отраслях городского хозяйства, исполнении на местах государственных и муниципальных программ, президентских поручений.
Вадим Красносельский спрашивал главу столицы о генеральном плане развития Тирасполя. В ближайшее время этот документ детально обсудят на совещании у Президента и по необходимости внесут коррективы, сообщает пресс-служба главы государства.
Среди вопросов, адресованных бендерскому главе, – возможность обеспечить теплом в случае отсутствия газоснабжения ГУ «Бендерский психоневрологический дом-интернат». Подопечных этого социального учреждения будет проблематично перевести в другое здание, поэтому принимаются меры для оборудования действующего корпуса. Решено приобрести котел. Его заказали за рубежом, так как местные поставщики предлагают варианты недостаточной мощности, проинформировал Роман Иванченко. О готовности других организаций к возможному энергетическому кризису будут говорить на большом совещании, запланированном Президентом на четверг. К этому времени поручено проработать и вопрос создания условий для размещения определенных категорий граждан в корпусах оздоровительно-досугового комплекса «Днестровские зори».
Вадим Красносельский поднял тему замены кабеля в некоторых учреждениях. В БЦМиР, к примеру, основной пришел в полную негодность, сейчас для электроснабжения Центра матери и ребенка используют резервный, состояние которого тоже вызывает опасения. Предоставленная изначально смета модернизации предполагала выделение одного миллиона рублей. Речь шла о приобретении импортного кабеля. Местный завод «Молдавкабель» готов провести замену, уложившись в треть этой суммы. Президент акцентировал внимание на значимости импортозамещения.
Руководитель слободзейской госадминистрации рассказал, что в районе в течение года в рамках целевой программы приведены в порядок восемь мемориалов и мест захоронений участников Великой Отечественной войны. Реконструкция еще двух суклейских объектов – в планах будущего года. Вадим Красносельский напомнил о событиях 2010 года, когда в ходе проведения земляных работ были обнаружены и перезахоронены останки трех человек. На тот момент имен погибших не знали и упокоили их как неизвестных солдат. Благодаря исследовательской работе, проводимой участниками движения «Наследники Побед», установлены личности погибших. По поручению Вадима Красносельского на месте перезахоронения будут установлены именные таблички.