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Заседание Правительства: утвержден особый порядок финансирования расходов бюджета во время ЧП в экономике

Заседание Правительства: утвержден особый порядок финансирования расходов бюджета во время ЧП в экономике

Глава исполнительной власти Александр Розенберг открыл заседание Правительства, сделав акцент на работе над формированием плана мероприятий, осуществляемых в условиях чрезвычайного экономического положения, направленных на максимально возможное уменьшение рисков для жизнедеятельности населения и государства. В соответствии с Указом Президента именно Правительство вырабатывает правила, по которым в случае прекращения поставок газа будет жить республика, передает пресс-служба Правительства республики.

На данный момент уже выработан алгоритм финансирования ключевых направлений в период чрезвычайного экономического положения. Предлагается ограничить принятие главными распорядителями бюджетных средств новых бюджетных обязательств по всем расходам, за исключением отдельных неотложных направлений. К ним отнесли формирование и пополнение государственного материального резерва, лечение больных за пределами республики, проведение работ, связанных с ликвидацией аварийных, чрезвычайных и иных непредвиденных ситуаций, последствий стихийных бедствий и некоторые другие. Соответствующее Постановление представила Вице-премьер – министр финансов Алена Рускевич.

Финансироваться в прежнем порядке будут приоритетные направления: социально защищенные статьи, оплата твердого и жидкого топлива, коммунальных услуг, содержание дорог, субсидирование части процентных ставок по льготным кредитам за счет средств Фонда развития предпринимательства, дотирование отечественных сельскохозяйственных организаций и еще ряд других.

«Предложено не затрагивать оказание господдержки молодым семьям на цели приобретения жилья по уже заключенным ранее трехсторонним договорам, поскольку у государства есть соответствующие обязательства», — дополнила Алена Рускевич.

Также Правительство сформировало механизм финансирования новых бюджетных обязательств. Поясним, новые бюджетные обязательства – это договоры на оказание услуг, приобретение товаров или проведение работ, которые не были заключены на текущий момент.

«Задача очень простая – нам необходимо сформировать резерв для выполнения наших социальных обязательств. Пока не сформирован резерв о финансировании каких-то иных направлений речи быть не может. Мы прогнозируем выпадающие доходы, но не знаем, что будет по факту. Прогнозы и расчеты уже есть, поэтому мы формируем резерв, выполняем только социальные обязательства, то есть выплачиваем заработные платы, пенсии и пособия», — подчеркнул Александр Розенберг.

В ходе рассмотрения в документы были внесены коррективы по инициативе Председателя Правительства и Счетной палаты. Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
  • Сегодня, 10:37
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