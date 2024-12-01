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Должники по коммунальным платежам могут остаться без электричества

Должники по коммунальным платежам могут остаться без электричества
Фото: Getty Images

Комитет по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ подготовил к рассмотрению во втором чтении законопроекта Правительства о повышении платежной дисциплины должников перед организациями, оказывающими коммунальные услуги. Инициатива говорит о введении такой меры, как временное ограничение подачи должнику электрической энергии, в случае неисполнения должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе о взыскании задолженности по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению (канализации).

Поправками предлагается установить, что временное приостановление поставки должнику электроэнергии невозможно, если в помещении зарегистрированы по месту жительства или пребывания многодетные семьи, одинокие родители, инвалиды I и II группы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пишет пресс-служба ВС ПМР.

С учетом поправок Комитет по вопросам регполитики подготовил к рассмотрению депутатским корпусом во втором чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «Об исполнительном производстве». В случае принятия законопроект вступит в силу спустя 3 месяца после официального опубликования.

В дополнение к правительственному законопроекту депутаты Комитета по законодательству Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко предложили дополнить Гражданский процессуальный кодекс ПМР новой статьей, регламентирующей порядок установления судом временного полного ограничения подачи должнику электроэнергии. Данной статьей предлагается прописать критерии для подачи заявления о временном полном ограничении должника от подачи электричества, о сроках рассмотрения заявления судом и о том, какие обстоятельства должны быть учтены при вынесении решения. Профильный комитет решил рекомендовать к принятию предложенный законопроект в двух чтениях.
  • Сегодня, 10:41
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