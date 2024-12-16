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Илон Маск анонсировал фирменный сервис электронной почты

Илон Маск анонсировал фирменный сервис электронной почты
фото: Carlos Barria/Reuters

Илон Маск подтвердил, что его команда социальной сети X (Twitter) работает над созданием фирменного сервиса электронной почты.

Заявление было сделано в ответ на сообщение пользователя с ником MarioNawfal, который выразил желание иметь почтовый ящик без сложных веток и проблем с форматированием, передает gazeta.ru ссылаясь на на ixbt.com

«Представьте себе: чистый почтовый ящик, без запутанного беспорядка веток и ужасов форматирования, которые мы все ненавидим. Xmail сохранит все самое лучшее в электронной почте — универсальную совместимость — и отбросит все остальное», – гласит сообщение MarioNawfal.

Маск подчеркнул, что Xmail сохранит все лучшее в электронной почте, включая универсальную совместимость, и избавится от ненужных функций. Сервис будет предлагать удобную и бесперебойную связь без дополнительных приложений и бесконечных списков контактов.

Этот проект является частью более широкой стратегии Илона Маска по развитию платформы X, которая включает в себя приобретение Twitter в 2022 году. Маск планирует внедрить новые функции в платформу, сделать алгоритмы с открытым исходным кодом, бороться со спам-ботами и продвигать свободу слова. Xmail, вероятно, станет одним из ключевых элементов в его стремлении создать «приложение для всего».
  • Сегодня, 10:43
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