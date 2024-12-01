Ассоциация «Сила фермеров» проведет протест у здания правительства Молдовы 18 декабря и у парламента 19 декабря. Требуют утвердить законопроект о помощи аграриям, пострадавшим от засухи, продлить до конца 2025 года лицензии на импорт зерновых, вернуть акцизы за 2024 год и выплатить задолженности по субсидиям. Если власти не примут необходимые меры, фермеры готовы организовать масштабные акции протеста по всей стране, передает newsmaker.md.
«Кризис в сельском хозяйстве Молдовы с каждым днем углубляется, а правительство до сих пор не осознало, что без эффективных и срочных мер страдают государственный бюджет, госслужащие и население страны», — заявили представители ассоциации «Сила фермеров».
Они считают, что власти затягивают принятие законопроекта о мерах поддержки фермеров, пострадавших от засухи. Проект не требует дополнительных расходов, подчеркнули в ассоциации.
«Это затягивание стало последней каплей. „Сила фермеров“ объявляет о проведении предупредительных акций протестов: 18 декабря у здания правительства и 19 декабря у парламента Молдовы. Кроме того, ассоциация оставляет за собой право в дальнейшем организовать массовые протесты по всей стране, если власти не примут законодательные и экономические меры, чтобы остановить коллапс в сельском хозяйстве», — заявили фермеры.