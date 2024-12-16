Правительство Молдовы присвоит статус "соответствия национальным интересам" строительству нового посольства США в Кишиневе.
Агентство публичной собственности Молдовы разрабатывает проект закона, согласно которому строительству нового посольства США в Кишиневе придадут статус общественной полезности, пишет sputniknews.ru.
Как сообщают молдавские СМИ, это связано с тем, что на территории бывшего Республиканского стадиона, где будет построено новое американское посольство, находятся строения, принадлежащие третьим лицам. Для экспроприации данной недвижимости необходимо законное обоснование, которым может стать признание строительства посольства проектом, "отвечающим национальным интересам Республики Молдова".
Ранее сообщалось, что территория бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинева будет передана для строительства нового здания посольства США в Молдове за 18 миллионов долларов. В соответствии с межправительственным соглашением, американские власти обязуются создать парк или пространства, открытые для широкой публики, а также сохранить и отреставрировать ворота бывшего стадиона.