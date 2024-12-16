Dnestr.TV

 
0

Строительству посольства США в Кишиневе придадут статус общественной полезности

Строительству посольства США в Кишиневе придадут статус общественной полезности
фото: Sputnik / Мирослав Ротарь

Правительство Молдовы присвоит статус "соответствия национальным интересам" строительству нового посольства США в Кишиневе.

Агентство публичной собственности Молдовы разрабатывает проект закона, согласно которому строительству нового посольства США в Кишиневе придадут статус общественной полезности, пишет sputniknews.ru.

Как сообщают молдавские СМИ, это связано с тем, что на территории бывшего Республиканского стадиона, где будет построено новое американское посольство, находятся строения, принадлежащие третьим лицам. Для экспроприации данной недвижимости необходимо законное обоснование, которым может стать признание строительства посольства проектом, "отвечающим национальным интересам Республики Молдова".

Ранее сообщалось, что территория бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинева будет передана для строительства нового здания посольства США в Молдове за 18 миллионов долларов. В соответствии с межправительственным соглашением, американские власти обязуются создать парк или пространства, открытые для широкой публики, а также сохранить и отреставрировать ворота бывшего стадиона.
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ЕС профинансирует восстановление железной дороги для тр ...
  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в с ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • "Газпром" вправе прекратить поставки газа в Молдавию ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Состоялась встреча руководителя страны с представителям ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ЕС профинансирует восстановление железной дороги для тр ...
  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в с ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • "Газпром" вправе прекратить поставки газа в Молдавию ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Состоялась встреча руководителя страны с представителям ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM