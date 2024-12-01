Приднестровье обратилось к России по проблеме транзита газа, сообщил журналистам Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, сообщается на сайте Верховного Совета республики.
«Мы обратились и в Российскую Федерацию, и в различные органы с просьбой всё-таки о транзите по Украине, заключить контракт и получить необходимый объём газа. Эти письма направлены. Ждём. Здесь не от приднестровской стороны зависит», - сказал Александр Коршунов Коршунов.
Спикер парламента Приднестровья пояснил, что письма направлены в Госдуму, Совет Федерации, Администрацию Президента Россиии Уполномоченному по правам человека.
Александр Коршунов также отметил, что инициативу по проблеме транзита газа должно проявить и Правительство Молдовы, которое официально может заключить контракт на приобретение необходимого объёма газа - в том числе и на выработку электроэнергии.
Как отмечает ИА "Новости Приднестровья", о вероятности прекращения поставок газа на территорию ПМР с 1 января 2025 года говорилось на заседании Совета безопасности при Президенте ПМР 6 декабря. 11 декабря Верховный Совет утвердил Указ Президента ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения. Кризисная ситуация с поставками газа в Приднестровье возникла из-за отсутствия договоренности о транзите газа с 1 января 2025 года. Как отметил Вадим Красносельский, ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам газа в Приднестровье. При этом наблюдается неготовность властей Молдовы решать возникшую проблему. Вместе с тем от поставок газа в Приднестровье зависит производство электроэнергии для Молдовы – 80% от потребности соседней страны поставляется из Приднестровья.