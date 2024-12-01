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В часы пик Молдова закупает у Румынии энергию по цене в 2-3 раза выше

В часы пик Молдова закупает у Румынии энергию по цене в 2-3 раза выше
источник фото: nokta.md

Молдова значительно увеличила закупки электроэнергии из Румынии, которые 16 декабря достигли 27% конечного потребления. Об этом заявил госсекретарь Министерства энергетики РМ Константин Боросан.

В сообщении на своей странице чиновник заявил, что информация о том, что в нашей стране не будет электричества, не соответствует действительности. При этом он публикует графики источников электроснабжения нашей страны на 16 декабря 2024 года, сообщает point.md ссылаясь на mold-street.com

"Одна из главных хороших новостей заключается в том, что возобновляемая энергия достигла сегодня 14% нашего потребления! Энергия из возобновляемых источников заменяет энергию из импорта или из МГРЭС и дешевле. CET-2 и CET-Nord произвели 41% конечного потребления, 31% закупили у МГРЭС, а 27% импортировали из Румынии" – говорит Константин Боросан.

По словам госсекретаря, "часть энергии в Румынии покупается у государственных компаний по ограниченным ценам, но пики потребления, с 7-11 утра до 18-23 часов, покрываются закупками на фондовой бирже OPCOM по гораздо более высоким ценам".

"16 декабря они составляли 200 евро/МВтч", - заявил чиновник.

Эта цена примерно в три раза превышает цену за электроэнергию, закупаемую у Moldgres, и почти вдвое выше, чем из возобновляемых источников и от теплоэлектростанций.

Следовательно, значительный рост потребления в часы пик в основном покрывается за счет импорта дорогостоящей энергии.
  • Сегодня, 19:07
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