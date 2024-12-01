С 1 января 2025 года в Украине вновь введут пошлины и НДС на ввоз электромобилей из-за границы. Об этом сообщил глава ГС «Институт исследований авторынка» Станислав Бучацкий в эфире Общественного радио, пишет edinaya-odessa.org.
С 2018 года в Украине действовало нулевое растаможивание на электромобили, что способствовало росту их популярности среди украинцев. Для ввоза электрокаров достаточно было уплатить сбор по формуле 1 евро за 1 кВт емкости батареи, что составляло около 100-200 евро. В то время как на автомобили с двигателем внутреннего сгорания налагались 10% пошлины, 20% НДС и акциз.
Станислав Бучацкий отметил, что льготы на ввоз электромобилей сделали их более доступными для украинских покупателей, стимулируя спрос. Однако с нового года эти условия изменятся, и для ввоза электромобилей придется платить пошлины и НДС, что увеличит их стоимость.