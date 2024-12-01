Группа депутатов Верховного Совета инициировала пакет законопроектов о внесении изменений в Конституцию, Избирательный кодекс и другие законы. Цель – реформировать систему органов местной власти. Законопроекты были рассмотрены в первом чтении на пленарном заседании. От группы авторов выступил заместитель председателя Комитета по законодательству Олег Петрик, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Данными законопроектами предлагается реформировать систему местной власти за счет исключения глав администраций сел, поселков из состава районного Совета народных депутатов и дополнить нормой, позволяющей главе администрации села, поселка в случае отсутствия на соответствующей территории сельского, поселкового Совета народных депутатов реализовать полномочия в области земельных отношений», – отметил соавтор законопроектов Олег Петрик.
При обсуждении законопроектов депутаты Верховного Совета спрашивали, например, в каких случаях Совет депутатов может отсутствовать в селе или поселке, и кто в таком случае будет принимать решение о распределении денежных средств по различным сборам сельчан.
Вице-спикер, председатель Комитета по законодательству Галина Антюфеева пояснила, что при рассмотрении инициативы на заседании Комитета обсуждался вариант объединения одного села с другим для формирования сельсовета с учетом малой численности проживающего населения – до 300 человек.
Законопроектами предложено также оптимизировать численность сельских, поселковых депутатов.
«Главный момент в том, что возникают сложности в таких маленьких селах найти подходящую кандидатуру, кто возглавит администрацию села. И нет людей, которые согласились бы баллотироваться в депутаты сельских Советов», – отметила вице-спикер Галина Антюфеева.
Свою позицию по данному пакету законопроектов представил другой соавтор, депутат Верховного Совета Вадим Кравчук. Он отметил, что сегодня глава села является одновременно председателем сельсовета, что является, по его мнению, неверным решением.
«Сегодня в селах главы администраций объединяют в себе две структуры власти – и исполнительную, и представительную. При этом он является депутатом районного Совета. Насколько это правильно? Поэтому пошли по этому пути. Посмотрели, как в России, в России эти деятельности разделены. У нас и сегодня укрупняются села, например, Попенкский Совет в Рыбницком районе включает депутатов из сел Владимировка, Зозуляны, Кирово и из самих Попенок, они принимают решения», – пояснил Вадим Кравчук.
На возможной экономии бюджетных средств акцентировал внимание еще один соавтор законопроекта, депутат Верховного Совета Олег Василатий.
«Создание Совета предусматривает создание администрации, то есть целой штатной структуры. По Слободзейскому району есть несколько административно-территориальных единиц – сельсоветов, структуру которых нужно пересматривать. И экономия в этом вопросе для Слободзейского района может быть значительной», – выступил Олег Василатий.
Еще одно нововведение, предлагаемое законопроектами, касается расширения права граждан быть избранными в органы местного управления. Для этого авторы инициативы считают необходимым исключить из требований к кандидату срок постоянного проживания на соответствующей территории к моменту проведения выборов. Тем самым, считают депутаты, большее количество человек сможет воспользоваться пассивным избирательным правом на выборах народных депутатов Советов народных депутатов сел, поселков, города-спутника.
После обсуждения депутаты большинством голосов приняли предлагаемые изменения. Профильный комитет по законодательству доработает законопроекты с учетом высказанных замечаний и предложений.