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Правительство Молдовы меняет регламент по прохождению техосмотра
Фото: Shutterstock/FOTODOM/ Esb Professional/источник mir24.tv
Правительство Молдовы меняет регламент по прохождению техосмотра транспортных средств в соответствии с евростандартами, пишет md.kp.media.
КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТА:
Легковые автомобили:
M1: до 8 пассажирских мест (не включая водителя).
M2, M3: более 8 пассажирских мест (не включая водителя).
Грузовые автомобили:
N1: масса до 3,5 тонн.
N2, N3: масса более 3,5 тонн.
Прицепы и полуприцепы:
O1, O2, O3, O4: для перевозки грузов или людей.
Мотоциклы и квадроциклы:
L2e-L7e: скутеры, мотоциклы, квадроциклы.
Специальные транспортные средства:
Дипломатические, исторические, для соревнований, военные.
ЧАСТОТА ТЕХОСМОТРА
Легковые автомобили (M1, N1):
Новые: каждые 2 года.
Старше 10 лет: ежегодно.
Такси и скорые помощи (M1, N1):
Новые: ежегодно.
Старше 10 лет: каждые 6 месяцев.
Микроавтобусы и автобусы (M2, M3):
Новые: ежегодно.
Старше 10 лет: каждые 6 месяцев.
Грузовики и крупные прицепы (N2, N3, O2, O3, O4): ежегодно.
Легкие прицепы (O1): каждые 2 года.
Транспорт для перевозки опасных грузов (N1, N2, N3, O2, O3, O4): ежегодно.
Мотоциклы и квадроциклы (L2e-L7e): каждые 2 года.
Учебные автомобили: ежегодно.
- Сегодня, 19:37
- DTV
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