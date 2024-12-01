Dnestr.TV

 
0

Правительство Молдовы меняет регламент по прохождению техосмотра

Правительство Молдовы меняет регламент по прохождению техосмотра
Фото: Shutterstock/FOTODOM/ Esb Professional/источник mir24.tv

Правительство Молдовы меняет регламент по прохождению техосмотра транспортных средств в соответствии с евростандартами, пишет md.kp.media.

КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТА:

Легковые автомобили:

M1: до 8 пассажирских мест (не включая водителя).

M2, M3: более 8 пассажирских мест (не включая водителя).

Грузовые автомобили:

N1: масса до 3,5 тонн.

N2, N3: масса более 3,5 тонн.

Прицепы и полуприцепы:

O1, O2, O3, O4: для перевозки грузов или людей.

Мотоциклы и квадроциклы:

L2e-L7e: скутеры, мотоциклы, квадроциклы.

Специальные транспортные средства:

Дипломатические, исторические, для соревнований, военные.

ЧАСТОТА ТЕХОСМОТРА

Легковые автомобили (M1, N1):

Новые: каждые 2 года.

Старше 10 лет: ежегодно.

Такси и скорые помощи (M1, N1):

Новые: ежегодно.

Старше 10 лет: каждые 6 месяцев.

Микроавтобусы и автобусы (M2, M3):

Новые: ежегодно.

Старше 10 лет: каждые 6 месяцев.

Грузовики и крупные прицепы (N2, N3, O2, O3, O4): ежегодно.

Легкие прицепы (O1): каждые 2 года.

Транспорт для перевозки опасных грузов (N1, N2, N3, O2, O3, O4): ежегодно.

Мотоциклы и квадроциклы (L2e-L7e): каждые 2 года.

Учебные автомобили: ежегодно.

  • Сегодня, 19:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в с ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Состоялась встреча руководителя страны с представителям ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • В Украине с 1 мая 2025 года светофоры изменят цвет
  • Граждане Румынии смогут посещать Китай без виз

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в с ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Состоялась встреча руководителя страны с представителям ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • В Украине с 1 мая 2025 года светофоры изменят цвет
  • Граждане Румынии смогут посещать Китай без виз
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM