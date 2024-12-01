Должник, который не платит за отопление и водоснабжение более 4 месяцев подряд, может по решению суда остаться без электроэнергии до тех пор, пока задолженность не будет погашена в полном объёме или стороны не придут к соглашению. Соответствующие изменения в Закон ПМР «Об исполнительном производстве», разработанные Правительством, Верховный Совет республики принял во втором, окончательном чтении,сообщает novostipmr.com
Новая мера воздействия на должников не распространяется на жилые помещения, в которых зарегистрированы многодетные семьи, одинокие родители, инвалиды I или II групп, дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей.
«Сегодня порядка 90 миллионов рублей – это задолженность той категории граждан, которые платят за свет, но не оплачивают другие коммунальные услуги. Тем самым, в общем-то, создавая серьёзные трудности для наших предприятий естественных монополий в связи с тем, что нет ресурсов на устранение аварийных ситуаций и замену как магистральных, так и внутридомовых сетей», - отметил председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Как поясняют разработчики законопроекта, имеющиеся в распоряжении судебных исполнителей механизмы для взыскания задолженности далеко не всегда оказываются действенными. При этом если электроэнергию в одной отдельно взятой квартире отключить можно, то оставить эту квартиру без тепла и воды невозможно технически.
Как ожидается, новая мера позволит уменьшить кредиторскую задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, повысить уровень ответственности должников и качество оплаты коммунальных услуг.
Принятый закон направлен на подпись Президенту ПМР и вступит в силу через три месяца после официального опубликования.