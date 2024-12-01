Власти рассматривают Трансбалканский маршрут доставки природного газа в Республику Молдова. Об этом заявил министр по реинтеграции Олег Серебрян.
«На данный момент это единственный «рабочий» маршрут. Скорее всего, объемы будут забронированы со дня на день», — сказал Серебрян, передает point.md ссылаясь на rupor.md
Пока вся информация о возможном прекращении подачи газа является лишь предположениями, утверждает Серебрян.
«Мы ждем. Посмотрим, какова будет реакция властей, менеджеров «Газпрома» на сделанные запросы. Это все еще предстоит обсудить. Все прояснится, скорее всего, во второй половине января», — добавил чиновник.
Комментируя полемику, развернувшуюся в публичном пространстве, вице-премьер заверил, что власти окажут гражданам поддержку в любой ситуации.
«Население на правом берегу Днестра не замерзнет, электроэнергия в любом случае будет. Вопрос может быть в цене и ряде технических проблем. Однако на правом берегу проблемы нет, на левом берегу есть потенциальная проблема. Это не точно, но мы рассматриваем такую вероятность и просто готовимся, а граждане, в свою очередь, должны быть морально и психологически готовы к «худшему» сценарию. Я считаю, ничего столь драматичного, как рисуют, не произойдет», — подчеркнул чиновник.
В то же время Серебрян сообщил, что власти ведут переговоры как внутри страны, так и с внешними партнерами, чтобы помочь гражданам с обоих берегов Днестра.
Напомним, российская компания «Газпром» пока не зарезервировала мощности по транспортировке природного газа по Трансбалканскому газопроводу до границы с Республикой Молдова. В то же время украинский премьер Денис Шмыгаль заявил на днях, что после 1 января Украина не намерена продлевать контракт на транспортировку газа по территории своей страны.