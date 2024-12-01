На совещании Совета безопасности ПМР, которое провёл 19 декабря глава государства, обсуждали работу в условиях возможного прекращения подачи газа одного из важнейших предприятий для республики — Молдавской ГРЭС.
Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг рассказал об инспекционном визите на МГРЭС, сообщив, что энергоблоки днестровской станции готовы к работе на угле, пишет пресс-служба Президента ПМР.
Переход на альтернативное топливо позволит в течение 50 дней обеспечивать гуманитарные потребности Приднестровья в электричестве.
На протяжении всего 2024 года в Приднестровье велась работа по оценке рисков в энергетическом секторе. За это время были разработаны меры реагирования на случай сокращения объёмов подачи газа с целью минимизации негативных последствий и сохранения приемлемых условий для жизни граждан и работы инфраструктуры республики.
Напомним, что с 11 декабря в связи с возможным прекращением поставок природного газа в Приднестровье введено чрезвычайное экономическое положение. Кризисная ситуация с поставками газа в Приднестровье возникла из-за отсутствия договоренности о транзите газа с 1 января 2025 года. Как отметил Вадим Красносельский, ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам газа в Приднестровье. При этом наблюдается неготовность властей Молдовы решать возникшую проблему.