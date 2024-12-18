В Тирасполе состоялось награждение лауреатов XXII Республиканского конкурса «Приднестровское качество». Участники в 61 номинации представили на суд квалифицированного жюри более 200 наименований товаров и услуг. Ежегодный конкурс проводится под эгидой Торгово-промышленной палаты Приднестровья, совместно с Министерством экономического развития, Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов, государственными службами, государственными администрациями городов и районов, экспертами института технического регулирования и метрологии, передаёт vspmr.org
Заявки на участие в этом году начали принимать в августе. А с октября жюри конкурса посетило с инспекцией лучшие приднестровские предприятия.
Традиционно участие в конкурсе принимают крупнейшие предприятия республики – флагманы приднестровской экономики. Молдавский Металлургический завод был отмечен знаком «Приднестровское качество» в номинации «Металлургическая продукция». «Тиротекс» покорил жюри своей новой коллекцией постельного, столового и банного ассортимента, а фабрика «Одема» им. Валентины Соловьевой в этом году представила на конкурс 14 моделей женских костюмов и платьев.
Тираспольский хлебокомбинат одержал победу в двух номинациях. Помимо ожидаемой и предсказуемой победы в номинации «Мучные, хлебобулочные, кондитерские изделия» предприятие было отмечено и в номинации «Безалкогольные напитки». Ранее в этом году Тираспольский хлебокомбинат представил новинку – напитки «Наш край Юг», «Наш край Центр», «Наш край Север». Знаком «Приднестровское качество был отмечен и Тираспольский вино-коньячный завод KVINT, который ежегодно выпускает около 20 миллионов бутылок винно-коньячной и ликероводочной продукции.
Лауреатами конкурса стали и не такие крупные, но от того не менее известные предприятия – «Рилла», «Рист», «БИОФРОСТ», «Правильная вода» и другие.
С каждым годом в республике все активнее развивается сфера услуг. Лауреатом конкурса в номинации «Спортивно-оздоровительные услуги» стала Республиканская Ассоциации Фитнес Индустрии. Ассоциация включает в себя школу подготовки инструкторов тренажерных залов, а также 5 фитнес-клубов с разной ценовой политикой и многообразием оборудования. Организация известна и своими социальными проектами, направленными на популяризацию здорового образа жизни.
«В нашем составе более 100 представителей Ассоциации, которые осуществляют деятельность по пропаганде физической культуры и спорта. У нас есть социальный объект – спортивный комплекс, который абсолютно бесплатно могут посетить 8 категорий граждан. Например, пенсионеры. Достаточно просто показать пенсионное удостоверение. Это даст им бесплатный и безлимитный доступ с 8 утра до 10 вечера в любой день недели. Раньше в Приднестровье такого не было», – рассказал председатель Республиканской Ассоциации Фитнес Индустрии, депутат Молодежного парламента ПМР Виталий Кожокару.
В этом году представители организации провели 88 соревнований, тренировок и праздников для детей и взрослых. И все на бесплатной основе.
«В следующем году по мере наших сил будем расширять социальную направленность наших проектов как в Тирасполе, так и в других городах. Будем стараться привлекать больше молодежи к спортивному волонтерству и продвижению здорового образа жизни в республике», – добавил Виталий Кожокару.
В торжественной церемонии награждения приняли участие депутаты Верховного Совета – председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун и председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан. Парламентарии вручили награды лауреатам в категории «Услуги»: в сфере строительства, транспорта, образования, спорта, торговли, медицины, аптечного обслуживания.
«Это необычный конкурс, где получаешь положительные эмоции, где вдохновляешься и воодушевляешься. Гордость берет за Приднестровье. Несмотря на все проблемы, есть люди, есть энтузиасты, трудоголики, оптимисты. Это люди, которые созидают и двигаются вперед», – рассказал председатель парламентского Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун отметил, что сегодня для развития нашего государства очень важно продвигать и популяризировать продукцию отечественных товаропроизводителей.
«Решаются проблемы импортозамещения, создаются рабочие места. Этот конкурс проводится не первый год. Мы видим, что круг участников «Приднестровского качества» постоянно расширяется. И нас это очень радует. Потому что среди крупных производителей, таких как Тиротекст, KVINT, Акватир, появляются и новые представители сферы производства, сферы услуг, представители малого бизнеса, которые по праву сегодня производят качественную продукцию и оказывают качественные услуг» – сказал Виктор Гузун.
Депутат подчеркнул, что сегодня государство старается оказывать максимальную поддержку бизнеса в Приднестровье. Среди основных мер господдержки – субсидирование процентной ставки по льготному кредиту для развития своего дела.
«Я искренне хочу поблагодарить всех тех предпринимателей, экономических агентов, товаропроизводителей, которые даже в этих непростых условиях находят в себе смелость, отвагу, силу, энергию заниматься производством, продвигать свою продукцию на территории ПМР и даже экспортировать ее. И продукция, которая производится у нас в Приднестровье, соответствует всем самым высоким требованиям и стандартам Европейского Союза и стран постсоветского пространства», – сказал председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.