Украинцы могут столкнуться с существенным увеличением стоимости электроэнергии, так как тариф для населения может быть поднят до 9 гривен за кВт/ч. Эту информацию сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, пишет edinaya-odessa.org.
По словам эксперта, повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно. Первый значительный скачок ожидается уже летом 2025 года, когда стоимость электроэнергии поднимется до 6,68 гривны за кВт/ч. В дальнейшем, в течение следующих нескольких лет, цена может достичь рыночного уровня и составить 9 гривен за киловатт.
Олег Попенко поясняет, что такой рост обусловлен реальными затратами на производство и снабжение электроэнергией, включая услуги компаний «Укрэнерго» и облэнерго. Еще в начале 2023 года рыночная цена составляла 6,5-7 гривен, однако в настоящее время она уже достигла 9 гривен.
Эксперт подчеркивает, что нынешний рост тарифов связан с необходимостью покрытия расходов на модернизацию инфраструктуры и поддержание стабильного электроснабжения в условиях возрастающего спроса и износа существующих сетей. Это означает, что для потребителей коммунальных услуг увеличение тарифов может стать неизбежной мерой.
Подобное удорожание электроэнергии может серьезно сказаться на бюджетах украинских семей, особенно в условиях экономической нестабильности.