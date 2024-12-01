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Украинцам грозит резкий рост тарифов на электроэнергию до 9 гривен

Украинцам грозит резкий рост тарифов на электроэнергию до 9 гривен
источник фото: edinaya-odessa.org

Украинцы могут столкнуться с существенным увеличением стоимости электроэнергии, так как тариф для населения может быть поднят до 9 гривен за кВт/ч. Эту информацию сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, пишет edinaya-odessa.org.

По словам эксперта, повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно. Первый значительный скачок ожидается уже летом 2025 года, когда стоимость электроэнергии поднимется до 6,68 гривны за кВт/ч. В дальнейшем, в течение следующих нескольких лет, цена может достичь рыночного уровня и составить 9 гривен за киловатт.

Олег Попенко поясняет, что такой рост обусловлен реальными затратами на производство и снабжение электроэнергией, включая услуги компаний «Укрэнерго» и облэнерго. Еще в начале 2023 года рыночная цена составляла 6,5-7 гривен, однако в настоящее время она уже достигла 9 гривен.

Эксперт подчеркивает, что нынешний рост тарифов связан с необходимостью покрытия расходов на модернизацию инфраструктуры и поддержание стабильного электроснабжения в условиях возрастающего спроса и износа существующих сетей. Это означает, что для потребителей коммунальных услуг увеличение тарифов может стать неизбежной мерой.

Подобное удорожание электроэнергии может серьезно сказаться на бюджетах украинских семей, особенно в условиях экономической нестабильности.
  • Сегодня, 08:22
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