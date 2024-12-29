МВД ПМР информирует, что с 31.12.2024 г. по 3.01.2025 г. включительно приём граждан территориальными паспортными отделами (отделениями) УпВМ МВД ПМР производиться не будет.
Оформление или продление регистрации иностранных граждан, временно пребывающих на территории Приднестровья, в период с 29.12.2024 г. по 7.01.2025 г. включительно будет осуществляться дежурными частями территориальных ОВД.
Иностранным гражданам, приехавшим на период временного пребывания в г. Тирасполь, в указанные дни надлежит обращаться в столичное УВД; прибывшим в г. Днестровск, – в Днестровский ГОВД.
Иностранцам, прибывшим в другие населённые пункты Приднестровья, надлежит обращаться в городские и районные отделы милиции по месту пребывания.