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Паспортные отделы не будут принимать граждан с 31 декабря по 3 января

Паспортные отделы не будут принимать граждан с 31 декабря по 3 января
фото: пресс-центр МВД ПМР

МВД ПМР информирует, что с 31.12.2024 г. по 3.01.2025 г. включительно приём граждан территориальными паспортными отделами (отделениями) УпВМ МВД ПМР производиться не будет.

Оформление или продление регистрации иностранных граждан, временно пребывающих на территории Приднестровья, в период с 29.12.2024 г. по 7.01.2025 г. включительно будет осуществляться дежурными частями территориальных ОВД.

Иностранным гражданам, приехавшим на период временного пребывания в г. Тирасполь, в указанные дни надлежит обращаться в столичное УВД; прибывшим в г. Днестровск, – в Днестровский ГОВД.

Иностранцам, прибывшим в другие населённые пункты Приднестровья, надлежит обращаться в городские и районные отделы милиции по месту пребывания.

Список паспортных отделов (отделений):https://goo.su/UGkZYWd

Адреса паспортных подразделений:https://goo.su/Ubt4mU
  • Сегодня, 08:29
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