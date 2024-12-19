МИД Молдовы обращает внимание молдавских граждан, едут или следуют транзитом через Латвию на транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Молдова, что с 1 января 2025 года латвийское государство вводит новые правила въезда на свою территорию, передает moldpres.md.
Как уточили в МИДе, молдавские граждане, которые намереваются проехать транзитом или поехать в Латвию, обязаны декларировать транспортные средства, зарегистрированные в Республике Молдова, до пересечения границы с латвийским государством, используя для этого электронные услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), доступные на платформе E-CSDD.
Декларация будет бесплатной и может быть заполнена онлайн без аутентификации, но требует подтверждения адреса электронной почты. Запрашиваемые данные включают в себя: марку, модель и страну регистрации транспортного средства; регистрационный номер транспортного средства; данные владельца или обладателя транспортного средства; период использования транспортного средства в Латвии.
От новых правил будут освобождены транспортные средства, принадлежащие лицам с дипломатической неприкосновенностью или используемые в официальных или технических миссиях диппредставительств или международных организаций, в том числе для транзита.
В случае невыполнения обязательства по декларированию могут быть применены штрафы в размере от 55 до 140 евро.