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Латвия вводит новые правила въезда на свою территорию для транспортных средств из третьих стран

Латвия вводит новые правила въезда на свою территорию для транспортных средств из третьих стран
фото: Sputnik Латвия

МИД Молдовы обращает внимание молдавских граждан, едут или следуют транзитом через Латвию на транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Молдова, что с 1 января 2025 года латвийское государство вводит новые правила въезда на свою территорию, передает moldpres.md.

Как уточили в МИДе, молдавские граждане, которые намереваются проехать транзитом или поехать в Латвию, обязаны декларировать транспортные средства, зарегистрированные в Республике Молдова, до пересечения границы с латвийским государством, используя для этого электронные услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), доступные на платформе E-CSDD.

Декларация будет бесплатной и может быть заполнена онлайн без аутентификации, но требует подтверждения адреса электронной почты. Запрашиваемые данные включают в себя: марку, модель и страну регистрации транспортного средства; регистрационный номер транспортного средства; данные владельца или обладателя транспортного средства; период использования транспортного средства в Латвии.

От новых правил будут освобождены транспортные средства, принадлежащие лицам с дипломатической неприкосновенностью или используемые в официальных или технических миссиях диппредставительств или международных организаций, в том числе для транзита.

В случае невыполнения обязательства по декларированию могут быть применены штрафы в размере от 55 до 140 евро.

  • Сегодня, 08:42
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