Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для трудоспособного населения – на 0,66%; для пенсионера – на 0,66%; в среднем на ребенка – на 0,71%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,66%, пишет newspmr.com.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за ноябрь 2024 года составил 100,14% (ноябрь 2023 г. – 99,72%).
По сравнению с ноябрем 2023 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для трудоспособного населения – на 5,79%; для пенсионера – на 5,40%; в среднем на ребенка – на 6,90%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 5,86%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за ноябрь 2024 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 2 137 руб. (2 123 руб. – в октябре 2024 года); - для мужчин от 16 до 59 лет – 2 221 руб. (2 205 руб.); - для женщин от 16 до 54 лет – 2 046 руб. (2 035 руб.); - для пенсионеров – 1 679 руб. (1 668 руб.); - в среднем на одного ребёнка – 2 123 руб. (2 108 руб.); - для детей в возрасте до 6 лет – 1 840 руб. (1 828 руб.); - для детей от 7 до 15 лет – 2 290 руб. (2 272 руб.); - в среднем на душу населения – 1 988 руб. (1 975 руб.)
Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем, в основном, связано с инфляционными процессами за счет роста цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также тарифов на услуги.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,8% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,0%), жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (24,5%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.