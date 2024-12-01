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Информирование женщин рома о рисках насилия - ключевой аспект в профилактике домашнего насилия

Информирование женщин рома о рисках насилия - ключевой аспект в профилактике домашнего насилия

Офис ООН по правам человека в РМ совместно с ромскими медиаторами, провели ряд ознакомительных мероприятий для ромских женщин в Слободзее и Тирасполе.

Данное мероприятие проводилось в рамках кампании "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей". Во всем мире данная кампания проводится с 25 ноября по 10 декабря. Но не смотря на то, что кампания уже закончилась, актуальность этой темы остается на протяжении всего года.
Такие встречи направлены на повышение осведомленности о проблеме, как правильно распознать признаки таких действий и куда можно обратиться за помощью, если вы или кто-то из вашего окружения, столкнулся с насилием

  • Сегодня, 09:59
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