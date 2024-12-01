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Программу учета закупок и пищеприготовления протестируют в Бендерах

Программу учета закупок и пищеприготовления протестируют в Бендерах
фото: пресс-служба Министерства просвещения ПМР

Разрабатывается единый подход к организации учета в целях пищеприготовления для учреждений образования. Программа позволит автоматизировать процессы закупок продуктов и обеспечения питанием детей в школах и детских садах в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами.

В качестве пилотного проекта в МУ «Управление по организации питания в учреждениях УНО г. Бендеры» внедрят программу «Автоматизация общепита». Такое решение принято на заседании рабочей группы по выработке механизма разработки и внедрения программного обеспечения, сообщает пресс-служба Министерства просвещения республики.

В обсуждении участвовали заместитель руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан, министр просвещения ПМР Светлана Иванишина, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло и заместители глав государственных администраций городов и районов республики.

«Автоматизация общепита» помогает вести всесторонний учет продуктов в организациях образования и оперативно планировать производство, закупки и продажи. Для посетителей столовых основными преимуществами станут ускорение обслуживания и повышение качества сервиса. Автоматизация процесса ускорит прием заказов, сократит очереди и обеспечит более высокую организацию питания, что важно в условиях интенсивного потока клиентов.

Выбор в пользу внедрения программы в Бендерах участники объясняют наличием соответствующего оборудования и уже действующего учреждения, обладающего необходимой структурой и опытом в данной сфере. Такой подход позволит эффективно протестировать проект перед его распространением. В дальнейшем внедрение программы планируется во всех городах и районах Приднестровья.
  • Сегодня, 09:50
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