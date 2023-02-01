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Приднестровский Сбербанк выдаст пенсионерам беспроцентный аванс

Приднестровский Сбербанк выдаст пенсионерам беспроцентный аванс

Российская пенсия, которую получают некоторые приднестровцы с гражданством РФ, задерживается.

В связи с этим Приднестровский Сбербанк выдаст клиентам-пенсионерам беспроцентный аванс – 1000 рублей. Потом при поступлении пенсии деньги спишут, пишет Первый Приднестровский в своем телеграм-канале.

Пенсионеры могут получить аванс в любом отделении банка. С собой нужно взять паспорт. Специалисты всё быстро оформят.
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
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