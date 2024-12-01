Днестровск сможет принять детей из интернатов республики, если в Приднестровье с января следующего года не будет поставляться газ. Благодаря Молдавской ГРЭС, которая в случае энергокризиса сможет работать на угле, город будет обеспечен теплоснабжением и горячей водой.
Пункты временного размещения планируют открыть в детских садах, школах и общежитиях. Возможные варианты изучают в Министерстве по соцзащите и труду ПМР, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Первый Приднестровский телеканал.
«Наши учреждения, такие как больница, профилакторий, техникум, готовы принимать людей. Кроме этого, город Днестровск предложил для рассмотрения и главе Слободзейского района, и Министерству по социальной защите возможное размещение детей. Порядка 150 человек мы готовы разместить в наших детских садах», - рассказал глава госадминистрации Днестровска Сергей Карюк.
Пункты временного пребывания планируют обустроить и в двух городских школах.
«В связи с тем что у нас будет дистанционное обучение, мы можем на территории школ города разместить порядка 500 человек, это по 250 человек в каждой школе. Для этого необходимо будет только завезти сами кровати. Пищеблоки у нас в боевой готовности», - сообщил Сергей Карюк.
Детей из интернатов могут разместить и в двух общежитиях Днестровска.
В санатории «Солнечный» уже готовятся принять постояльцев из домов престарелых.
Напомним, 11 декабря Верховный Совет утвердил указ Президента ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения. Кризисная ситуация с поставками газа в Приднестровье возникла из-за отсутствия договоренности о транзите голубого топлива с 1 января 2025 года. Как отметил Вадим Красносельский, ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам газа в Приднестровье. При этом наблюдается неготовность властей Молдовы решать возникшую проблему.