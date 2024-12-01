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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: novostipmr.com

ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР

Основное за минувшую неделю (16-22 декабря) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:

- выявлены факты перемещения помимо таможенного контроля: 250 кг шампиньонов, 420 кг чернослива, товарной партии сока в ассортименте, товаров народного потребления, более 350 кг рыбной продукции и сыров;

- изъяты товары, незаконно ввезенные в Приднестровье: 76 банок икры лососевых в ассортименте, 2 партии жидкостей для электронных сигарет, более 30 карт пополнения лицевого счета мобильной телефонной связи РМ;

- пресечены попытки недекларирования: почти 300 шт. фонариков светодиодных, 240 л жидкого мыла (600 флаконов), более 132 спальных мешков, коммерческой партии товаров народного потребления в ассортименте, более 30 карт пополнения лицевого счета мобильной телефонной связи РМ;

- зарегистрированы 14 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
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