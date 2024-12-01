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Население Кишинёва уменьшается

Население Кишинёва уменьшается
источник фото: chisinauproiect.md

Вопреки расхожему мнению, что вся Молдова постепенно переселяется в столицу, статистические данные свидетельствуют об обратном: население Кишинёва год за годом становится меньше.

Об этом говорят данные, опубликованные в статистическом ежегоднике "Кишинёв в цифрах", подготовленным Национальным бюро статистики РМ.

Как пишет mybusiness.md, источником данных являются Перепись населения и жилищ 2014 г., а также данные текущей статистики о естественном и миграционном движении населения, акты гражданского состояния о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, составленные службами гражданского состояния Агентства государственных услуг. Данные о внутренней миграции предоставлены Агентством государственных услуг РМ.

Согласно опубликованной информации, население Кишинёва в 2024 году составляет 665 461 человек, тогда как годом ранее было 670 062 человека, а в 2022 году - 671 667.

Причём уменьшается как городское, так и сельское население. Так, согласно статистики, сейчас в муниципии в городах проживают 600 973 человек, в 2023 году было 604 078, в 2022 - 604 359. В сельской местности, соответственно - 64 488/65 984/67 306 жителей.

Непосредственно в самом Кишинёве картина следующая. Население в 2024 году - 546 644 человека, в 2023 - 549 540, в 2022 - 549 538 человек.
  • Сегодня, 11:29
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