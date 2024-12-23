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ИИ превзойдет интеллект людей к 2030 году, заявил Маск

ИИ превзойдет интеллект людей к 2030 году, заявил Маск
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images

Американский предприниматель, один из будущих руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) Илон Маск гарантирует, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдёт интеллект всех людей к 2030 году, пишет ria.ru.

"Всё более вероятно, что ИИ превзойдёт интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027/2028 году. Вероятность того, что ИИ превзойдёт интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%", - написал Маск в социальной сети X.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш 4 июля заявил, что искусственный интеллект создаёт экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.
  • Сегодня, 11:37
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