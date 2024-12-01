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По данным УГАИ

По данным УГАИ
источник фото: kolesa.ru

В период с 13 по 19 декабря сотрудники ГАИ задержали 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Семь нарушителей выявлены в Тирасполе, по два – в Слободзее, Дубоссарах и Каменке, по одному – в Бендерах и Рыбнице.

Привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР 12 пьяных водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Два нетрезвых автолюбителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.

Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли его к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителю грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
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