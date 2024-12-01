В ходе проведенного Президентом селекторного совещания помимо текущих аспектов жизнедеятельности отдельных городов и районов обсудили и вопросы общереспубликанского значения.
Особое внимание – подготовке на случай сокращения либо прекращения поставок природного газа. Вадим Красносельский подчеркнул, что должностные лица при содействии СМИ должны оперативно и полномерно информировать население. Руководству Правительства ПМР и главам государственных администраций поручено дать средствам массовой информации развернутые интервью с пояснением всех деталей складывающейся ситуации и сути принимаемых мер. Пресс-службам органов государственной власти своевременно размещать сведения о принимаемых решениях, передает пресс-служба главы государства.
На совещании была поднята тема роста цен на дрова. Такие выводы сделаны из анализа появившихся в свободном доступе рекламных объявлений о продаже твердого топлива. Профильных структурам поручено проверить все факты. Важно выяснить, откуда у продавцов появился этот товар, отметил Президент. Он напомнил также, что сбор валежника гражданами допустим исключительно для личных нужд. Заготовка на продажу запрещена.
Говорили и о механизмах, которые будут запущены в случае вынужденного простоя организаций и предприятий.
Еще одна тема совещания – система контроля в сфере пассажироперевозок. Августовское постановление правительства предписывает с 1 января общественному транспорту использовать в обязательном порядке валидаторы. Многие маршрутки на данный момент ими не оснащены, хотя, по словам Сергея Оболоника, оборудование закуплено. Прояснить все вопросы предстоит в ходе запланированной на завтра рабочей встречи представителей правительства и транспортной отрасли.
Сегодня обозначены и другие совещания, в том числе при Президенте, которые будут проведены в ближайшее время. Вадим Красносельский также отметил, что должностные лица должны быть готовы к работе и в первые дни нового года.