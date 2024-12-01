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На время ЧП запрещен экспорт топливных ресурсов

На время ЧП запрещен экспорт топливных ресурсов
источник фото: gagauzinfo.md

С 24 декабря текущего года в соответствии с Указом Президента ПМР № 576 запрещен вывоз топливных ресурсов, пишет пресс-служба ГТК ПМР.

В связи с введением чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики запрещен вывоз товаров, классифицируемых в следующих товарных позициях Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности:
2701– уголь каменный;
2702 – бурый уголь;
2703 00 000 – торф, используемый в качестве топлива;
2704 – кокс и полукокс из каменного угля;
4401 – древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста;
4402 – уголь древесный;
4403 – лесоматериалы необработанные;
4404 – древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева;
4405 – шерсть древесная; мука древесная;
4406 – шпалы деревянные.

На период действия этого документа приостановлено действие Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2022 года № 448 «О запрете вывоза древесины и об особом порядке вывоза некоторых видов древесины» с изменениями, внесенными Указом от 16 октября 2024 года № 454.
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