С 24 декабря текущего года в соответствии с Указом Президента ПМР № 576 запрещен вывоз топливных ресурсов, пишет пресс-служба ГТК ПМР.
В связи с введением чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики запрещен вывоз товаров, классифицируемых в следующих товарных позициях Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности: 2701– уголь каменный; 2702 – бурый уголь; 2703 00 000 – торф, используемый в качестве топлива; 2704 – кокс и полукокс из каменного угля; 4401 – древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста; 4402 – уголь древесный; 4403 – лесоматериалы необработанные; 4404 – древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева; 4405 – шерсть древесная; мука древесная; 4406 – шпалы деревянные.
На период действия этого документа приостановлено действие Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2022 года № 448 «О запрете вывоза древесины и об особом порядке вывоза некоторых видов древесины» с изменениями, внесенными Указом от 16 октября 2024 года № 454.