Dnestr.TV

 
0

Холодец снова оказался в списке самых невкусных блюд мира

Холодец снова оказался в списке самых невкусных блюд мира
источник фото: torgvelesmeat.ru

Холодец, известный также как студень, занял 64-е место в списке самых невкусных блюд мира, составленном энциклопедией TasteAtlas, пишет pravda.ru.

Это желеобразное блюдо, которое подают холодным, уже не в первый раз оказывается в антирейтинге. Так, год назад холодец также включили включили в данный антирейтинг, где он красовался на 67 месте.

Название холодца происходит от слова "холод" и указывает на то, что продукт всегда подаётся в холодном виде. Холодец относится к аппетайзерам — закускам, которые призваны пробуждать аппетит.

Эксперты утверждают, что холодец приобрёл популярность в XIX веке и в то время его ели преимущественно слуги. Ещё одно блюдо из России, которое также не первый раз попало в антирейтинг, — якутский салат "Индигирка", состоящий из замороженной рыбы, лука и растительного масла.

В 2024 году звание худшего блюда в мире досталось бразильскому стейку coxão duro, приготовленному из жёсткой говядины. На втором месте оказались кровяные клёцки, которые являются традиционным блюдом в Швеции и Лапландии. На третьей строке — исландское блюдо хакарль, представляющее собой ферментированное мясо акулы.

Рейтинг TasteAtlas основывается на отзывах. При этом участникам опроса нельзя голосовать в пользу своих национальных блюд, то есть отмечать, что они не являются худшими.


  • Сегодня, 10:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в с ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • В Украине с 1 мая 2025 года светофоры изменят цвет
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в с ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • В Украине с 1 мая 2025 года светофоры изменят цвет
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM