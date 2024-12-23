Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на «Sputnik.Беларусь».
Всего Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты Белоруссии.
Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Решение приняли во время заседания палаты представителей в конце октября.
В период с 7 ноября по 6 декабря текущего года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Теперь будущие участники выборов должны подать документы для регистрации в ЦИК, сделать это надо до 21 декабря 2024 года включительно.
Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии.
Женщина когда-то в перспективе может стать президентом Белоруссии, однако эта должность в государстве подразумевает в том числе и пост главнокомандующего, сейчас не надо «грузить женщину». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой», — отметил глава государства.
Лукашенко добавил, что нисколько не принижает роль женщин.