В ситуационном центре МВД прошло заседание государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно было посвящено организации взаимодействия сотрудников МВД с представителями ГУП «Водоснабжение и водоотведение», ГУП «ЕРЭС», МГУП «Тирастеплоэнерго», ГУП «ГК Днестрэнерго», ГУП «Дубоссарская ГЭС» для помощи гражданам во время возможного энергетического кризиса.
Было решено запустить в среду, 25 декабря, единую для Приднестровья круглосуточную горячую линию при МВД:0-800-22-800. Начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям Вадим Шмаленко отметил, что такая многоканальная линия хорошо зарекомендовала себя при пандемии коронавируса, поэтому люди хорошо помнят этот номер до сих пор.
Приднестровцы смогут обращаться на горячую линию по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, получением дров, отсутствием электричества, работы школ, детских садов, учреждений здравоохранения и не только. Всего на линии будет работать 4 оператора днём и 2 – ночью. В случае экстремальной загрузки количество операторов увеличат.
При линии будет также создана группа разбора: если диспетчеры не смогут разобраться в проблеме, к её решению подключат сотрудников естественных монополий и ГУпЧС.
Телефон помощи запустят для того, чтобы приднестровцы в дальнейшем могли получить достоверную информацию и не перегружать телефоны экстренных служб – 101 и 104. Вадим Шмаленко отметил, что самая большая нагрузка на горячую линию ожидается 1, 2 и 3 января – в первые дни вероятных отключений.
Отдельную часть заседания посвятили обсуждению работы пунктов обогрева и питания – их откроют во всех районах республики. Для обогрева в таких местах будут задействованы как электроприборы (тепловентиляторы), так и печки-буржуйки. На этой неделе на сайтах госадминистраций появится подробная информация о точных местах размещения пунктов обогрева.