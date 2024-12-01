В связи с неопределенной ситуацией с поставками газа в республику, Министерством здравоохранения был разработан порядок работы лечебных учреждений республики с 1 января 2025 года в соответствии с техническими возможностями ЛПУ.
Так, Днестровская городская больница будет непрерывно осуществлять свою деятельность на протяжении всего периода работы Молдавской ГРЭС (г. Днестровск).
Слободзейская центральная районная больница, Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, Республиканский центр матери и ребенка, Григориопольская центральная районная больница, Республиканская туберкулёзная больница, Бендерская центральная городская больница и Бендерский центр матери и ребенка будут работать порядка 20 дней (период полной выработки газа в трубе), после чего продолжат свою деятельность на дизельном топливе.
5 дней (до полной выработки газа) будут функционировать Каменская центральная районная больница и Республиканская психиатрическая больница (с.Выхватинцы), а затем перейдут на жидкое топливо.
Напоминаем, 20 дней и 5 дней – это дни, когда учреждения будут работать на остатках газа в трубе.
Республиканская клиническая больница будет продолжать свою деятельность, при этом теплоснабжение учреждения будет обеспечено за счёт дизельного топлива.
Рыбницкая центральная районная больница и Дубоссарская центральная районная больница с 1 января 2025 года будут перенаправлять пациентов в Григориопольскую и Каменскую центральные районные больницы. В учреждениях будут работать: приёмное отделение, реанимация, операционная и вспомогательные службы - для оказания экстренной (неотложной) помощи. После чего граждане, относящиеся к зоне обслуживания Дубоссарской центральной районной больницы будут направлены в Григориопольскую центральную районную больницу; пациенты – зоны обслуживания Рыбницкой центральной районной больницы – следуют в Каменскую центральную районную больницу или Григориопольскую центральную районную больницу.
После того, как будут полностью использованы остатки газа, на территории республики будут функционировать следующие лечебно-профилактические учреждения: Днестровская городская больница, Слободзейская центральная районная больница, Республиканская клиническая больница, Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, Республиканский центр матери и ребенка, Григориопольская центральная районная больница, Республиканская туберкулёзная больница, «Республиканская психиатрическая больница» (с.Выхватинцы), Каменская центральная районная больница.
С учётом функционирования только 9 лечебно-профилактических учреждений, маршрутизация пациентов, нуждающихся в оказании стационарной помощи по ургентным (срочным) показаниям, будет следующая:
- граждане, относящиеся к зоне обслуживания Днестровской городской больницы, будут госпитализированы по месту жительства;
- граждане, относящиеся к зоне обслуживания Слободзейской центральной районной больницы, будут госпитализированы в Слободзее;
- граждане, относящиеся к зоне обслуживания Тирасполя и приписных сёл, будут госпитализированы в лечебные учреждения столицы;
- граждане, относящиеся к зоне обслуживания Бендерской центральной городской больницы будут госпитализированы в условиях РКБ и Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны;
- дети и пациентки, нуждающиеся в оказании акушерско-гинекологической помощи, относящиеся к зоне обслуживания Днестровской городской больницы, Слободзейской центральной районной больницы, Республиканского центра матери и ребенка и Бендерского центра матери и ребенка будут госпитализированы в условиях Республиканского центра матери и ребенка;
- граждане, относящиеся к зоне обслуживания Григориопольской и Дубоссарской центральных районных больниц, будут госпитализированы в Григориопольскую больницу;
- граждане, относящиеся к зоне обслуживания Рыбницкой и Каменской центральных районных больниц, будут госпитализированы в условиях Каменской больницы и Григориопольской больницы;
- пациенты с психиатрической, наркологической и фтизиатрической патологиями будут госпитализированы в профильные учреждения, которые будут продолжать функционировать (Республиканская туберкулезная больница и Республиканская психиатрическая больница (с.Выхватинцы).