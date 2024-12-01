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Русский, белорусский и молдавский исключат из перечня языков, подлежащих защите в Украине

Русский, белорусский и молдавский исключат из перечня языков, подлежащих защите в Украине
фото: Пресс-служба Офиса президента Украины

В Украине намерены заменить понятие "языки меньшинств" на "миноритарные языки". Кроме того, русский и белорусский исключат из перечня языков, на которые распространяется европейская Хартия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его данным, Кабинет министров одобрил проект изменений в некоторые законы в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Законопроектом предлагается привести название и положения закона "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", а также положения законов "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" и "О медиа" в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

В частности, слова "Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств" предлагается заменить словами "Европейская хартия региональных или миноритарных языков".

Также предлагается обновить перечень языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.

В частности, предусмотрено, что в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Сейчас положения Хартии, которая была ратифицирована в 2003 году, применяются к таким языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский.

Таким, образом, из перечня исключены белорусский и русский языки. Вместо греческого будет новогреческий, вместо еврейского - иврит. Исключен молдавский, поскольку в Молдове признали молдавский язык румынским. Также добавлен чешский язык.

"Европейская хартия региональных или миноритарных языков" предусматривает, в частности, следующие меры:

осуществление решительных действий, направленных на развитие региональных языков или языков меньшинств с целью их сохранения;

содействие использованию региональных языков или языков меньшинств, в устной и письменной форме, в общественной и частной жизни и/или поощрение такого использования;

предусмотрение надлежащих форм и средств преподавания и изучения региональных языков или языков меньшинств на всех соответствующих уровнях;

содействие осуществлению научных исследований в области региональных языков или языков меньшинств в университетах или аналогичных учреждениях.
  • Вчера, 10:26
  • DTV
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