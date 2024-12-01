Чтобы минимизировать последствия перебоев и обеспечить стабильность в системе, газовики предпринимают комплекс мер по подготовке к кризису. О сложившейся ситуации и действиях в случае прекращения подачи газа рассказали представители ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», пишет novostipmr.com.
1. Создание резервов газа
Запаса в системе магистральных газопроводов хватит на газоснабжение по республике на непродолжительный период. Запас сформирован за счет рационального планирования распределения газа «Тираспольтрансгазом-Приднестровье».
2. Планирование распределения газа
Распределение газа в условиях кризиса требует четкой координации между государственными структурами и местными администрациями. Ожидается, что в случае дефицита газа приоритет будет отдан многоквартирным домам и критически важным объектам. В то же время сельские населенные пункты могут временно остаться без газа, если ситуация потребует таких мер. 3. Подача газа после возобновления поставок
После возобновления поставок газа потребуется время для восстановления нормального функционирования системы. Заполнение магистральных газопроводов может занять 1-2 суток, и не ранее чем через две недели газ достигнет конечных потребителей. В первую очередь будет обеспечено снабжение Молдавской ГРЭС (для экономии угля) и теплоснабжающих организаций. Следом возобновят газоснабжение частного сектора, а затем — жилых квартир.
4. Запрет на использование газовых плит для отопления
В условиях чрезвычайной ситуации использование газовых плит для отопления категорически запрещено. Это связано с риском угарного газа, отравлений и возможных взрывов. Эксперты рекомендуют использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, что поможет избежать опасных ситуаций.
5. Информирование населения
Одним из важнейших аспектов подготовки является информирование граждан. В общественных местах размещаются листовки с информацией о безопасности при отключении газа.
6. Действия населения при отключении газа
Если газ в домах отключен, первым шагом необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами. А также открыть доступ газовиков к домам в частном секторе для перекрытия фасадных кранов. Для получения помощи можно обратиться в аварийную службу по телефону 104 или 15-04.
Эти меры направлены на минимизацию последствий возможного кризиса и обеспечение безопасности жителей республики.