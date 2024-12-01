Государственная служба по спорту на основании решения Республиканского Координационного совета по спорту ПМР определила лучших спортсменов, игровую команду и тренеров, участвовавших в подготовке спортсменов, по итогам 2024 года:
Алексей Коровашков (тренер – Вячеслав Соколенко) – гребля на байдарках и каноэ, ТСДЮШОР гребли и стрельбы
Татьяна Салкуцан (тренер – Елена Зайцева) – плавание, ТСДЮШОР плавания
Максим Казаку (тренер – Иван Деркаченко) – кикбоксинг WAKO, Национальная федерация кикбоксинга и муай тай Приднестровья
Виктор Нечитайло (тренер – Никита Левушкин) - кикбоксинг WAKO, Национальная федерация кикбоксинга и муай тай Приднестровья
Артем Деляну (тренер – Андрей Вяльшин) – греко-римская борьба, Бендерская СДЮШОР борьбы им. Г.Н. Баданова
Дарья Козорез (Сазонова) (тренер – Анатолий Ахмадиев) – бокс, ТСДЮШОР борьбы и бокса
Василий Чеботарь (тренер – Максим Чертыковцев) - бокс, ТСДЮШОР борьбы и бокса
Андрей Ласкорунский (тренер – Владимир Каменев) – гребля на байдарках и каноэ, ТСДЮШОР гребли и стрельбы
Василий Погребан (тренер – Василий Лупанов) - гребля на байдарках и каноэ, ТСДЮШОР гребли и стрельбы
Иван Епишин (тренер – Виктор Шелегин) - гребля на байдарках и каноэ, ТСДЮШОР гребли и стрельбы