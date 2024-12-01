Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье определены лучшие спортсмены по итогам года

В Приднестровье определены лучшие спортсмены по итогам года
источник изображения: uidownload.com

Государственная служба по спорту на основании решения Республиканского Координационного совета по спорту ПМР определила лучших спортсменов, игровую команду и тренеров, участвовавших в подготовке спортсменов, по итогам 2024 года:

Алексей Коровашков (тренер – Вячеслав Соколенко) – гребля на байдарках и каноэ, ТСДЮШОР гребли и стрельбы

Татьяна Салкуцан (тренер – Елена Зайцева) – плавание, ТСДЮШОР плавания

Максим Казаку (тренер – Иван Деркаченко) – кикбоксинг WAKO, Национальная федерация кикбоксинга и муай тай Приднестровья

Виктор Нечитайло (тренер – Никита Левушкин) - кикбоксинг WAKO, Национальная федерация кикбоксинга и муай тай Приднестровья

Артем Деляну (тренер – Андрей Вяльшин) – греко-римская борьба, Бендерская СДЮШОР борьбы им. Г.Н. Баданова

Дарья Козорез (Сазонова) (тренер – Анатолий Ахмадиев) – бокс, ТСДЮШОР борьбы и бокса

Василий Чеботарь (тренер – Максим Чертыковцев) - бокс, ТСДЮШОР борьбы и бокса

Андрей Ласкорунский (тренер – Владимир Каменев) – гребля на байдарках и каноэ, ТСДЮШОР гребли и стрельбы

Василий Погребан (тренер – Василий Лупанов) - гребля на байдарках и каноэ, ТСДЮШОР гребли и стрельбы

Иван Епишин (тренер – Виктор Шелегин) - гребля на байдарках и каноэ, ТСДЮШОР гребли и стрельбы

Денис Барбу (тренер – Валерий Гросул) – настольный теннис, РСДЮШОР настольного тенниса

Диана Дорошенко (тренер – Игорь Слободенюк) – шашки, РСРВЦИ

Иван Коршунов (тренер – Валерий Барабаш) – академическая гребля, ТСДЮШОР гребли и стрельбы

Лучшей игровой командой года признана футбольная команда «Шериф» (Тирасполь).
  • Вчера, 10:48
  • DTV
  • Просмотров: 99
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • В Украине с 1 мая 2025 года светофоры изменят цвет
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Пенсии и социальные выплаты за январь приднестровцы пол ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • В Украине с 1 мая 2025 года светофоры изменят цвет
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Пенсии и социальные выплаты за январь приднестровцы пол ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM