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Совещание членов Оперштаба

Совещание членов Оперштаба
фото: пресс-служба Президента ПМР

Президент провел расширенное совещание с должностными лицами, задействованными в организации мероприятий, направленных на предотвращение либо минимизацию негативных последствий возможного энергетического кризиса. Работали в селекторном режиме. Обсуждение начали с проработки положений, прописанных в президентском указе о создании общереспубликанского Оперштаба. Решением руководителя страны его возглавил Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг. На местах штабами муниципального уровня управляют главы государственных администраций. Общий контроль – за Президентом, передает пресс-служба Президента ПМР.

Говорили о едином кол-центре. Он уже создан при ГУпЧС МВД ПМР. Функционирует со вчерашнего дня. Пока задействовано четверо сотрудников. Уже поступило больше двух сотен звонков, рассказал Виталий Нягу. Он считает правильным заблаговременный запуск процесса взаимодействия с населением посредством горячей линии, так как это позволит наладить работу до наступления действительно сложного периода. При этом министр внутренних дел обратил внимание на то, что сотрудничество с локальными штабами пока не выстроено. Вадим Красносельский отвел на установление связей сегодняшний день.

Виталий Нягу сообщил, что будет заведена электронная карточка каждого обратившегося в кол-центр гражданина, что позволит контролировать исполнение запросов. Докладчик также обратил внимание на тот факт, что жители республики не совсем правильно воспринимают меры, принимаемые государством для обеспечения нуждающихся дровами. Много звонков с «заказом» безвозмездно доставить по адресу запас твердого топлива. Президент поручил провести дополнительную информационную работу – пояснить гражданам, кто может рассчитывать на бесплатное выделение дров и в каком объеме и кто и как может их приобрести.

Упомянули на совещании завод «Электромаш», который ранее производил так называемые печки-буржуйки сборного типа (сварочные), а сейчас готовит к запуску линию производства цельнолитого чугунного оборудования этого профиля, а также котлов, работающих на дровах.

Еще один важный аспект – обеспечение безопасности. Говорили о рисках использования в многоквартирных домах газовых баллонов. Вопрос: как поступать в случае обнаружения таковых. Это – правонарушение. Следовательно, баллон как орудие его совершения подлежит изъятию.

Сергей Оболоник детализировал информацию о процессе перехода на новый режим энергоснабжения в условиях ЧП. Ему были адресованы уточняющие вопросы относительно возможностей Дубоссарской ГЭС. Утверждения о том, что гидроэлектростанция готова обеспечить 80% приднестровской потребности очень преувеличены. О таких возможностях можно было говорить во времена, когда Днестр был гораздо более полноводным. Тогда можно было вырабатывать до 48 мегаватт в час (при потребности республики в 50 мегаватт). Сейчас уровень воды в реке гораздо ниже, пропорционально сокращена и способность регенерации – не более 16-18 мегаватт.

Говорили на совещании о том, какие объекты будут получать газ. Среди них – многоквартирные дома для функционирования кухонных газовых плит. Обозначены также объекты, которые не затронет система веерного отключения электричества в случае необходимости сокращения использования электроэнергии. В перечне 109 пунктов. Отмечено, что веерное отключение света призвано компенсировать резкий рост нагрузки на сеть. Условно выделено 16 зон.

Обсуждали на совещании вопросы, связанные с уличным освещением, работой электротранспорта, созданием бригад по обслуживанию генераторов, утеплением подъездов многоэтажек, функционированием детских садов, организацией деятельности пунктов обогрева и временного пребывания граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Главы госадминистраций доложили об уровне готовности. С докладами выступили и руководители министерств и ведомств. Эти должностные лица – члены Оперативного штаба. Все обязаны быть на связи круглые сутки, обладать актуальной информацией, оперативно информировать о любых изменениях, потребностях, возникающих сложностях, нацелил Президент.
  • Сегодня, 13:26
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